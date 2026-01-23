La nostalgia como refugio: por qué las marcas están mirando hacia atrás para avanzar

En Argentina, el marketing de nostalgia funciona con una potencia especial porque somos una cultura de ritos: el asado, la merienda, el juntarnos. Las marcas que entendieron que venden momentos son las que están ganando la batalla por la atención.

En un país como el nuestro, donde el contexto diario es un altibajo de emociones, el consumidor argentino busca anclas. Frente a ello, surgió un fenómeno que va más allá de una simple moda retro: se trata del “marketing de nostalgia”, una estrategia que da respuesta a un futuro que, por momentos, se siente demasiado volátil y tecnológico.

La nostalgia no es un retroceso, es una estrategia de seguridad emocional. Cuando el presente es complejo, el pasado se vuelve un refugio de confort y previsibilidad. Para las marcas, esto representa una oportunidad de conectar desde la identidad y la memoria afectiva.

En Argentina, el marketing de nostalgia funciona con una potencia especial porque somos una cultura de ritos: el asado, la merienda, el juntarnos. Las marcas que entendieron que venden momentos son las que están ganando la batalla por la atención.

Hay algunos ejemplos que demuestran cómo ejecutar esto sin caer en clichés o estereotipos. Hace algunos años, una fábrica de galletitas rescató en una campaña los recuerdos de la merienda en casa de los abuelos o en el recreo del colegio. Por otro lado, el reconocido “El sabor del encuentro” de una cerveza y sus publicidades rememoran veranos pasados o la mística de los mundiales. O el slogan “Me gusta Argentina, me gusta (la marca en cuestión)”, realzando su identidad como producto nacional.

Desde la comunicación y el marketing debemos entender que la nostalgia es el antídoto contra la soledad digital. En un mundo de interacciones efímeras a través de pantallas, una marca que te recuerda quién eras antes de que todo fuera tan rápido genera una gratitud inmediata.

Por eso, el desafío para los directivos es recurrir a ello, pero sin quedarse en la “fotografía vieja” porque la nostalgia efectiva es la que se actualiza, es decir, la que utiliza la estética o el sentimiento del ayer, pero se entrega a través de los canales de hoy. El futuro del marketing argentino, paradójicamente, se está escribiendo con los mejores capítulos de nuestra historia. Porque al final del día, en un mercado tan saturado, la marca que logra que el cliente diga “esto me recuerda a cuando era feliz”, ya ganó la partida. * La autora es asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing.