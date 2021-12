El uso del agua y los mitos en Mendoza

Anda dando vueltas por distintos despachos oficiales, por oficinas de dirigentes de entidades gremiales empresarias y ha llegado también a los celulares de hombres destacados de negocios, un Excel que tiene números no difundidos sobre el uso del agua en nuestra provincia. Son tan interesantes los datos que contienen que hay ministros que no dudaron en bajar la orden: “Eso no lo pueden mostrar”. El Excel explica cuál es la productividad de los sectores económicos en función del agua que utilizan. Los técnicos que los confeccionaron explican que son valores relativos y orientativos de hace un par de años, y que sirven para fijar un piso de diálogo sobre la Mendoza que habrá que discutir pasado el 2023.

Vamos por partes. Los que se animaron a ponerle números al uso del agua y su rendimiento en función del empleo y otras variables, definieron la unidad productiva, el tiempo de funcionamiento, la cantidad de agua utilizada y el empleo generado. Entonces, en el caso del petróleo se toma un equipo como unidad productiva, que funcionará durante dos meses, empleará a 70 personas y utilizará 2.000 m3 de agua. En el caso del petróleo no convencional también se toma un equipo que empleará a 90 personas durante 90 días y usará 17.000 m3 de agua. Por otra parte, una mina de mediana categoría que empleará durante un año a 500 personas, usará 4.415.040 m3 de agua. La ganadería bovina con 100 cabezas durante un año, ocupará a 1,25 personas y utilizará 1.825 m3, la ganadería menor con 250 cabezas durante un año les dará empleo a 1,25 personas y utilizará 547m3 de agua. Por otra parte, una hectárea de ajo durante un año ocupará a 0,5 personas y gastará 2.700 m3, una hectárea de papa durante un año les dará empleo a 0,25 personas y usará 4.571 m3 y una hectárea de vid durante un año les dará empleo a 0,2 personas y necesitará 5.590 m3 haciendo de cuenta que todo el riego es por goteo. Así vemos que muchos sectores que utilizan más agua son los que emplean a más gente y con mejores salarios.

Pero los que siguen los números señalan la relación de agua necesaria para crear 1.000 puestos de trabajo, siempre con relación al petróleo convencional. El petróleo no convencional demandará 3,53 veces más, la mina mediana de primera categoría 25 veces más, la ganadería bovina 30 veces más, el ajo 99 veces, la papa 336 y la vid 494 veces más de agua que el petróleo convencional.

Así también, para generar un salario mínimo de $ 33.000 y siempre con relación al uso de agua del petróleo convencional, el no convencional necesitará 3,5 veces más de agua, la mina mediana de primera categoría 25 veces más, la ganadería bovina 178 veces más, el ajo 580, la papa 1.966 veces más y la vid 2.890 veces más agua que el petróleo convencional.

También compararon cuánta agua del río Atuel necesitan los distintos sectores para crear 10.000 empleos. El petróleo convencional demandará el 0,04% del caudal, el no convencional el 0,14%, una mina mediana de primera categoría demandará el 1%, la ganadería mayor el 1,2%, el ajo el 3,9%, la papa el 13,24% y la vid el 20% del caudal del río Atuel.

Y finalmente, cuánto le queda a la provincia en concepto de Ingresos Brutos. La unidad productiva de petróleo convencional le dejará U$S 1.680.000 cada mil m3 de agua, el no convencional U$S 2.670.400 cada mil m3, la mina de mediana categoría U$S 5.440.000, la ganadería menor U$S 186, el ajo U$S 39 y la papa U$S 38 al igual que la vid.

Los técnicos afirman cuando muestran los datos que los distintos sectores no compiten entre sí porque es claro que unos usan menos agua y tienen mejor eficiencia.

Y la duda que surge luego de ver estos datos. Qué pasa si cae 10% la cantidad de agua por el cambio climático, ¿Dónde ponemos el agua? ¿Qué sector priorizamos?

Son las dudas sin respuesta que alientan también la necesidad de un debate sincero y desapasionado sobre el uso del agua en Mendoza. Sobre quién usa más, para qué y quién se beneficia.

Estos datos responden algunas de esas preguntas y rompen los mitos con respecto al uso del agua en Mendoza. Definen también la provincia que tenemos y qué hacemos con el agua con relación al empleo.