Uno de los distritos más emblemáticos del este maipucino cumplió años este miércoles y los vecinos de Fray Luis Beltrán participaron de la celebración de sus 114 años de la fecha de su fundación, un lugar lleno de historia y que cobija a una comunidad pujante y amante del lugar en el que vive.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, participó del acto por los festejos de esta población, quien estuvo acompañado por parte de su gabinete de gobierno, al igual que por un grupo de beltraninos y beltraninas destacados, quienes son parte activa del presente de esta zona departamental.

Fray Luis Beltrán cumplió 114 años.

“Pese a que estamos atravesando momentos difíciles, no quería dejar de estar presente en esta celebración del querido pueblo de Fray Luis Beltrán, un distrito que representa tanto la ruralidad como el progreso urbano. Y aunque no estamos teniendo un mayor acompañamiento de las autoridades provinciales y nacionales, nosotros no dejamos de estar cerca de nuestros vecinos, trabajando día a día para traer soluciones y mejorar servicios”, manifestó Stevanato.

La actividad oficial se desarrolló en el Paseo Eucalipto, a la vera de la Ruta 50, donde se dispusieron puestos en los que exhibieron distintos servicios municipales que se prestan en la zona, y luego del acto protocolar se pudo disfrutar de un espectáculo folclórico del que participó el ballet de un centro tradicionalista y se degustó un desayuno.

Las recopilaciones y los archivos históricos dan cuentan que los terrenos donde se ubica gran parte del distrito Fray Luis Beltrán fueron adquiridos a principios del 1900 por don Rufino Ortega (H) quien fuera gobernador de Mendoza, quien en 1910 lotea planificadamente los terrenos que dan origen al actual núcleo urbano.

En ese año se aceptó la donación de terrenos para la construcción de edificios públicos, y en 1911 empezaron las tareas para levantar una escuela y una comisaría, y al año próximo se autorizó la apertura de desagües para el riego y la mejora del camino denominado Las Piedritas.