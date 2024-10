Guía de compras: qué gadgets regalar para el Día de la Madre y cuánto cuestan

El arte de hacer un buen regalo mejora con la práctica y el Día de la Madre pone más difícil el reto para los que quieren obsequiar algo personal.

Esquivar electrodomésticos o productos de belleza es un buen primer paso y el segundo llega con la elección de un producto útil sin que se nos vaya de presupuesto. Aquí es donde los gadgets salen al rescate y ofrecen alternativas valiosas que vale la pena tener en cuenta.

Cómo elegir un buen regalo tecno

Lo primero es pensar en qué presupuesto hay y luego evaluar las opciones disponibles.

Lo segundo es ver qué tan útil y personal puede resultar, ya sea por disfrute, estética o salud.

El último factor será la originalidad. No es esencial, pero aporta un grado extra de sorpresa a la hora de regalar, sobre todo cuando es algo que mamá no espera y se puede convertir en algo que no sabía que podía necesitar en su vida.

Qué regalar

Vamos a dividir las opciones en cuatro grandes categorías para incluir varias alternativas. Algunas son previsibles y otra no tanto, pero todas apuntan a brindar variedad a la hora de regalar:

Pantallas

No hablamos aquí de un televisor o un celular -que nunca viene mal- sino más bien de pantallas más pequeñas.

Una buena opción puede ser un asistente de voz con pantalla como el Echo Show 5 de Amazon o el Google Nest Hub 2nd Gen.

Guía de compras: Echo Show 5 de Amazon con asistente de voz Alexa.

Ambos son similares ya que cuentan con una pantalla táctil de 7 pulgadas, asistente de voz, parlante y conexión WiFi. Sirve desde ver videos en YouTube o contenido de plataformas de streaming hasta consultar horarios y recorridos de colectivos o hacer videollamadas. También permite realizar acciones por voz como encender luces o pedir información y en reposo puede ser un portarretrato digital o simplemente un reloj.

Precio: van desde los $200 mil hasta los $400 mil dependiendo del modelo y funciones. Se los consigue en Mercado Libre o en casas de electrónica.

Otra opción de pantalla personal pueden ser las tablets. Son ideales para ver contenido de forma más cómoda que en el celular además de ser útiles para trabajar o estudiar. Eso sí, la oferta es muy amplia y los precios van desde los $65 mil hasta $1,5 millones.

Guía de compras: tablet Lenovo Lenovo M10.

Si la exigencia no será muy alta, la tablet Lenovo Lenovo M10 o la Samsung Galaxy Tab A9 son buenas opciones. Ambas ofrecen almacenamiento de 64GB, 4 GB de Ram y conexión WiFi y Bluetooth. Vienen con sistema operativo Android y cuenta con buena batería y cámaras decentes, aunque no es su punto fuerte.

Precios: La tablet Lenovo de 10 pulgadas se consigue por $339.999 y la Samsung de 8,7 pulgadas por $381.999.

Relojes inteligentes

Aquí nos enfrentamos a una categoría muy amplia de funciones y sus precios van desde los $20 mil hasta más de un millón de pesos.

La elección está atada a varias condiciones. Si mamá tiene un iPhone, el Apple Watch SE es ideal y se consigue desde los $650 mil, pero si es una mujer deportista, un smartwatch de Garmin es lo más adecuado por sus funciones de monitoreo y su precio supera los $450 mil.

Guía de compras: Smartwatch Huawei Band 8.

Para no errar en la elección, la recomendación se reduce a cuatro opciones con funciones más o menos similares.

La ventaja de estos relojes es que cuentan con pantalla táctil, conexión bluetooth y app propia para el celular. Sus sensores permiten funciones varias como monitorizar oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, respiración, calidad de sueño, consumo de calorías o ciclo menstrual.

También tienen baterías de larga duración que llegan a casi dos semanas antes de realizar una recarga.

Precios: el ideal para el deporte es el Amazfit Gtr 3 y cuesta $245.099. Otro smartwatch enfocado en la actividad deportiva es el Samsung Galaxy Fit3 y su precio es de $114.999.

Si el uso cotidiano será cotidiano, las mejores opciones son la SmartBand Xiaomi Redmi Smart Band 2 que cuesta $70.999 y el Smartwatch Huawei Band 8 que se vende por $74.999.

Audio

Esta categoría es la que ofrece opciones más originales.

Un buen regalo puede ser un antifaz con parlante. Se trata de una accesorio que permite dormir o relajarse bloqueando la luz y al mismo tiempo poder escuchar música o un audio sin la molestia que generan los auriculares tradicionales. Es ideal para las personas con sueño liviano o que viajan con frecuencia. Aunque su sonido es el de mayor calidad, ayuda a bloquear ruidos externos y permite relajarse.

Guía de compras: antifaz con auriculares inalámbricos bluetooth.

Este dispositivo es inalámbrico y se conecta al celular por bluetooth. Además es ajustable y trae controles externos para manejarlo fácilmente.

Precio: hay varias opciones, pero en Mercado Libre se consigue $20.699 y $37.000.

Otro regalo original puede ser un parlante inalámbrico para la ducha. Este tipo de dispositivos tiene la gran ventaja de ser económico y fácil de usar aunque no cuenta con la mejor calidad de sonido.

Guía de compras: parlante para ducha con bluetooth.

Tiene un alcance de hasta 10 metros de alcance, es resistente al agua -aunque no se puede sumergir- y dura hasta 5 horas con una sola carga. Trae una ventosa para adherirse a la pared y tiene controles frontales para controlar la música o atender llamadas. Cuenta con bluetooth y viene con el cable de carga en la caja.

Precio: Hay varias opciones pero se consigue por $8.800

Originales e inteligentes

Aquí ya entramos en el territorio de los gadgets que no están en el radar de regalos tecno, pero que pueden resultar muy útiles además de originales.

Una opción es un anillo inteligente. Su principal función es monitorizar la salud sin ser invasivo. Tienen su propia app y una batería de larga duración. Aunque en el país no se venden oficialmente las marcas más conocidas, en Mercado Libre hay opciones que van desde los $90 mil hasta los $800 mil.

Guía de compras: anillo inteligente.

Otro regalo original es un cuaderno inteligente. Es similar a una libreta tradicional pero permite escribir y borrar varias veces porque almacena el contenido en la nube además de conectarse a una app. Su precio ronda los $65 mil.

Finalmente están los anteojos inteligentes que traen sonido y micrófono incorporado. Son gafas normales pero con auriculares bluetooth que permiten escuchar música y hablar por teléfono. El modelo de la marca Lenovo se consigue por $147.599.

Guía de compras: gafas de sol Lenovo con auriculares inalámbricos para escuchar música y responder llamadas.

Ofertas y financiación

Junto a la Navidad y el CyberMonday, el Día de la Madre es una de las fechas con mayor cantidad de ofertas en tiendas online y cadenas de electrodomésticos.

Aunque los precios no bajan, al menos existe aún la opción de pago en cuotas sin interés con promociones bancarias.

En compras online además se suma la ventaja de envío gratis a domicilio o al menor la opción de retirar sin costo en sucursal.

Lo mejor es suscribirse a boletines de oferta y tomarse el tiempo para comparar precios para saber si conviene financiar o comprar de contado.

Evitar “la bola Homero”

En un viejo capítulo de Los Simpson, Homero le regala a Marge una bola de bowling a la que incluso le grabó su propio nombre con la esperanza de que ella la rechace para poder dejársela. Aunque las cosas no salen cómo él espera y la historia termina casi en una infidelidad, la premisa inicial es una valiosa lección a la hora de elegir un regalo.

¿Qué sería una bola Homero? Aprovechar las ofertas de temporada para regalar a mamá un televisor de 75 pulgadas o una Play 5. No digo que mamá no lo vaya a usar -o disfrutar- pero la tecnología ofrece opciones más personales sin que toda la familia se vuelva subsidiaria de su regalo.