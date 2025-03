Trump ordenó suspender la ayuda militar a Ucrania

Donald Trump: "Alguien no quiere llegar a un acuerdo"

La decisión se tomó este lunes luego de que Trump se reuniera con su equipo. Horas antes había publicado en la red social Truth Social que la oposición de Zelenski a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el puesto: "Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo".