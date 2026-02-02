Ola de frío histórico en Orlando: filas por camperas y "lluvia" de iguanas congeladas

Orlando y gran parte del centro y sur de Florida están atravesando una ola de frío inusual para la región , con temperaturas muy por debajo de lo esperado para esta época del año, lo que ha generado escenas poco habituales en el llamado Sunshine State (“estado del sol”).

Un frente ártico ha provocado un descenso brusco de las temperaturas en el estado, con mínima de 24 °F (-4 °C) registrada en Orlando , lo que representa uno de los registros más bajos en años y ha activado advertencias de frío extremo y de congelamiento emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para varios condados de Florida central y sur.

Este episodio, que en otros estados se ha asociado a un “bomb cyclone” , también ha causado heladas, fenómenos invernales raros en la región y condiciones que muchos residentes consideran prácticamente extraordinarias para esta latitud.

Aunque el clima frío no es desconocido en Florida durante los meses de invierno, lo que sí es inusual es la intensidad y duración de las bajas temperaturas , lo que ha llevado a miles de personas en Orlando y áreas circundantes a buscar desesperadamente prendas cálidas.

Centros comerciales, tiendas de artículos deportivos y comercios de ropa se han visto desbordados por la demanda, con clientes formando largas filas para comprar camperas, guantes y otros abrigos que normalmente no forman parte del vestuario típico de los residentes o turistas que llegan desde zonas más cálidas del país.

Muchos visitantes y locales, acostumbrados a temperaturas suaves incluso en invierno, se encontraron desprevenidos, lo que provocó un repentino incremento en la venta de ropa invernal y una carrera por encontrar las prendas básicas para soportar las noches y mañanas gélidas.

El fenómeno viral: iguanas “caen” de los árboles por el frío

Otro de los comportamientos más comentados y visualmente impactantes ha sido el de las iguanas verdes, una especie invasora común en Florida. Estas criaturas, de sangre fría, dependen del calor ambiental para mover sus músculos. Cuando las temperaturas caen por debajo de cierto umbral, su metabolismo se ralentiza drásticamente y pierden la capacidad de agarrarse a las ramas de los árboles.

Durante esta ola de frío, numerosos residentes han reportado que iguanas aparentemente “caen” de los árboles, inmóviles o “congeladas”, debido a la incapacidad de mantener sus funciones corporales activas.

This is wild… PILES of iguanas paralyzed from the cold snap in South Florida where it reached the low 30! Groups are out humanely euthanizing them since they are invasive and harmful to the environment.



: Isabella Martin

Expertos en fauna y autoridades ambientales han señalado que este fenómeno, aunque sorprendente, es una respuesta conocida de los reptiles al frío extremo. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission incluso ha habilitado temporalmente puntos de recolección donde los ciudadanos pueden llevar estos animales para su manejo, aunque el objetivo principal es la protección de la fauna y evitar manejo inadecuado.

Imágenes y videos de iguanas en estado de parálisis han circulado ampliamente en redes sociales y medios, generando tanto asombro como preocupación entre residentes locales y observadores del fenómeno.

Más allá de las escenas llamativas, este episodio de frío tiene implicancias prácticas y económicas: desde el estrés en redes eléctricas y posibles daños en cultivos sensibles, hasta la adaptación de la vida cotidiana en una región que normalmente no está preparada para temperaturas tan bajas.

Residentes y autoridades meteorológicas insisten en seguir las recomendaciones oficiales, como limitar la exposición prolongada al frío, abrigarse adecuadamente y vigilar a grupos vulnerables, mientras el frente polar sigue afectando el área de Orlando y buena parte de Florida.