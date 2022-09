Mientras Alemania defiende el pacto nuclear con Irán, Israel se resiste

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este lunes que el restablecimiento del pacto nuclear con Irán es el “camino correcto” y que los negociadores europeos mantendrán la “paciencia”, después de que este fin de semana Francia, Alemania y Reino Unido acusaran a Teherán de “falta de cooperación”.

El canciller lamentó que, según apunta todo, Irán no vaya a responder de forma positiva “en el próximo periodo” a las propuestas europeas, según dijo en Berlín en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Yair Lapid, en la que es su primera visita oficial a Alemania desde que accedió al cargo. “Mantendremos la paciencia, pero está claro que hay que evitar que pueda usar armas nucleares”, afirmó Scholz en referencia a Teherán y agregó que esto pondría “en peligro” a toda la región.

Por su parte, el primer ministro israelí reiteró su postura de que es preciso abandonar las conversaciones para el restablecimiento del acuerdo, ya que regresar al pacto sería un “error” y “desestabilizaría Oriente Medio” y Europa, donde se incrementaría el terrrorismo. “El mal no se combate con conversaciones y las democracias deben estar en condiciones de defenderse”, subrayó Lapid, haciendo alusión al objetivo de reforzar la cooperación militar entre Alemania e Israel.

“La República Islámica está dispuesta a cooperar con el OIEA para disipar las falsas impresiones sobre sus actividades nucleares pacíficas”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, en una conferencia de prensa. Las declaraciones coinciden con la apertura este lunes en Viena de la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA. La agencia de la ONU dijo el miércoles que “no puede garantizar” que el programa iraní sea “exclusivamente pacífico”.

Y coinciden también con el anuncio de Teherán de haber desarrollado un “dron suicida” capaz de alcanzar la capital israelí. “El dron Arash 2 ha sido diseñado como parte de una estructura para atacar Tel Aviv y Haifa”, dijo en un programa televisivo el comandante en jefe del Ejército de Tierra iraní, el general Kiumarz Heidarí.

Lapid, no obstante, elogió la reacción del canciller Scholz tras las declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas sobre el Holocausto. “Le agradecí al canciller por reaccionar a lo que dijo Abbas”, añadiendo que “agradecemos que haya dicho eso tan claramente”. En una conferencia de prensa conjunta con Scholz el mes pasado, Abbas acusó a Israel de múltiples “holocaustos” contra los palestinos, lo que provocó indignación.

Scholz dijo que “le estamos pidiendo a la parte palestina que despeje el camino para el desarrollo democrático y las persectivas que abre una solución de dos estados”. Por lo tanto, valoró, es crucial que tales declaraciones ya no se hagan. Seguiremos insistiendo en eso. Cualquier relativización del Holocausto es inaceptable y no será aceptada. “Lo que dijo el presidente Abbas fue repugnante, irrespetuoso y terrible, simplemente horrible”, dijo Lapid. “El Holocausto no se puede comparar con nada”, coincidieron.