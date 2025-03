La carta del papa Francisco: pidió el fin de las guerras en el mundo y "desarmar la Tierra"

En esa línea, destacó cómo la fragilidad humana permite discernir entre lo efímero y lo esencial, lo que contribuye a la vida y lo que lleva a la destrucción. También condenó el impacto devastador de las armas sobre las comunidades y el medio ambiente , señalando que "no ofrecen solución a los conflictos".

En su mensaje, Francisco también dirigió un pedido a los periodistas y a quienes se dedican a la información, instándolos a reflexionar sobre la importancia de las palabras. "Nunca son sólo palabras: son hechos que estructuran los entornos humanos. Pueden unir o dividir, servir a la verdad o abusar de ella", sostuvo.

Asimismo, destacó el papel de las religiones en la promoción de la paz y la justicia, afirmando que pueden "apoyarse en la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, la esperanza de la paz".

A pesar de haber atravesado una fase crítica con múltiples crisis respiratorias, la salud del papa ha mejorado y se mantiene estable. Sin embargo, el Vaticano no dio precisiones sobre cuánto tiempo más permanecerá hospitalizado y si llegará a tiempo para oficiar la Pascua el próximo 20 de abril. Durante su internación, Francisco alternó el descanso con la oración y el trabajo.

El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que nunca se consideró la posibilidad de una renuncia del pontífice. "No, no, no, en absoluto", respondió tajantemente cuando se le preguntó sobre el tema.

Además, Parolin mencionó que en su última visita, hace una semana, encontró a Francisco en mejores condiciones que en su primer encuentro.