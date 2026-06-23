Grecia completó la restauración del Partenón y el templo de Atenas reveló su fachada tras 220 años

Esta semana se finalizó la restauración del frontón del oeste del templo, revelando una postal perdida durante 220 años. “El espectáculo es verdaderamente impresionante”, afirmó el Ministerio Cultural local que compartió la noticia.

La ciudad de Atenas, en Grecia, vive uno de los momentos más importantes de los últimos años. Luego de más de 200 años, la fachada occidental del Partenón volvió a quedar a la vista casi en su forma más completa. Esto fue posible gracias a la finalización de las obras de restauración en el frontón oeste y la retirada definitiva de los andamios exteriores que cubrían parte de la estructura.

Los trabajos permitieron “reconstruir la geometría original” del frontón mediante la soldadura de una serie de sus fragmentos históricos conservados por separado fuera del templo y la incorporación de nuevas piezas de mármol nuevo. La intervención, según informó el Ministerio de Cultura de Grecia, se realizó en la parte más alta de la cara occidental del monumento.

“Hoy contemplamos el frontón occidental del Partenón como no lo habíamos visto en dos siglos. Es un momento de importancia histórica para el monumento, para la Acrópolis y para la civilización mundial”, señaló en un comunicado.

El Partenón recuperó una vista perdida durante 220 años. El Partenón recuperó una vista perdida durante 220 años. El Partenón recupera su unidad arquitectónica El frontón occidental del Partenón está situado sobre el friso oeste de la estructura y se conformaba de un “muro de mármol antitemático” triangular que servía como fondo y soporte a una serie de excepcionales esculturas que representaban el célebre certamen que se convocó en el Olimpo para elegir al dios que sería el patrono de Atenas, disputa en la que la diosa Atenea venció a Poseidón, añade el comunicado.

“El espectáculo es verdaderamente impresionante. El frontón, que generaciones de ciudadanos griegos y visitantes de todo el mundo se habían acostumbrado a ver incompleto, recupera su unidad arquitectónica”, sumaron.

Además, los andamios exteriores de la cara occidental de este templo de 2.500 años de antigüedad, que ocultaban buena parte de su estructura mientras se llevaban a cabo intervenciones clave durante las últimas dos décadas, “fueron retirados permanentemente”. A cambio, se instaló “un nuevo sistema de andamiaje funcional” detrás de las columnas de la fachada occidental que “se integra estéticamente con el monumento”, anunció el Gobierno heleno. El Partenón recuperó una vista perdida durante 220 años. El Partenón recuperó una vista perdida durante 220 años. Cuándo fue última vez que se vio al Partenón completo Hace unos 220 años, a comienzos del siglo XIX, el embajador británico en el Imperio Otomano (del que entonces Grecia era parte), Thomas Bruce, más conocido como Lord Elgin, desprendió violentamente la mayoría de las esculturas aún conservadas que adornaban las metopas, los frontones y el friso del Partenón. Bruce los llevó a Gran Bretaña, donde más tarde las vendió a su Gobierno por 35.000 libras y desde 1939 estas joyas artísticas se exponen en el Museo Británico, mientras que el Museo de la Acrópolis tan solo exhibe copias.