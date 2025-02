Ex asesor de Donald Trump se declaró culpable por desvío de fondos para construir un muro fronterizo

Steve Bannon , ex asesor cercano de Donald Trump , se declaró culpable de cometer fraude en una campaña de recaudación de fondos para apoyar la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, con el fin de evitar una condena de prisión.

Condena y antecedentes

El acuerdo judicial le ha impuesto una condena de tres años de libertad condicional, durante los cuales no podrá liderar ninguna organización ni participar en campañas de recaudación de fondos. Además, la jueza le ha prohibido utilizar cualquier dato obtenido durante la campaña 'We Build the Wall' (Construimos el muro).