Escaló el Everest, fue envenenado por guías y destaparon una millonaria red de rescates fraudulentos

La red criminal involucró a guías, agencias y médicos que falsificaron más de 300 rescates. Nepal ahora exige experiencia previa en picos de 7.000 metros para escalar.

Luego de una investigación se descubrió que este caso no fue aislado y era parte de una serie de estafas en el Everest.

Las autoridades de Nepal desmantelaron una red de estafas vinculada a expediciones en el Monte Everest. Guías de montaña son acusados de envenenar a escaladores extranjeros para forzar evacuaciones aéreas costosas y cobrar seguros millonarios. El escándalo afecta a miles de deportistas y ha obligado al gobierno a endurecer los requisitos para obtener permisos.

La investigación descubrió que los guías provocaban enfermedades de forma intencional en los turistas para justificar traslados aéreos de urgencia. Una vez evacuadas, las víctimas llegaban a hospitales donde el personal médico emitía diagnósticos exagerados o inventados. El objetivo final era crear una emergencia médica convincente para que las aseguradoras aprobaran tanto el rescate en helicóptero como los tratamientos posteriores.

image Una red de corrupción entre la nieve y los hospitales La organización delictiva no se limitaba a los guías de montaña; integraba un complejo sistema de agencias de viaje, operadores de helicópteros y profesionales de la salud. Hasta el momento, 32 personas han sido acusadas y se han concretado 11 arrestos relacionados con esta operación. La policía identificó más de 300 casos de rescates fraudulentos ocurridos entre 2022 y 2025, los cuales involucran a un total de 4.782 escaladores internacionales.

El impacto económico de este fraude asciende a unos 20 millones de dólares. Este escándalo pone en riesgo la reputación del turismo de montaña en Nepal, un sector que garantiza el sustento de miles de personas, incluidos los serpás. Debido a que esta industria es una fuente clave de ingresos para el país, el gobierno decidió tomar medidas drásticas para proteger la seguridad de los montañistas genuinos.

image Nuevas exigencias para los escaladores en 2026 Como respuesta al denominado "escándalo del Everest", Nepal planea implementar regulaciones más estrictas y aumentar las tarifas para los turistas. Una propuesta central es que sea requisito obligatorio para el permiso de escalada haber ascendido previamente un pico de al menos 7.000 metros. Esta norma busca filtrar a escaladores sin experiencia, cuya falta de preparación facilita el accionar de estas redes criminales y genera accidentes.

La temporada de primavera ya comenzó, pero lo hace bajo una fuerte vigilancia legal y estándares más elevados. Las autoridades consideran que, al limitar el tráfico y subir la vara de entrada, podrán reducir las dificultades de rescate y los riesgos ambientales. Mientras la investigación sigue abierta, el foco se mantiene en garantizar que el techo del mundo no vuelva a ser escenario de estafas millonarias.