5 de abril de 2026 - 11:10

Escaló el Everest, fue envenenado por guías y destaparon una millonaria red de rescates fraudulentos

La red criminal involucró a guías, agencias y médicos que falsificaron más de 300 rescates. Nepal ahora exige experiencia previa en picos de 7.000 metros para escalar.

Luego de una investigación se descubrió que este caso no fue aislado y era parte de una serie de estafas en el Everest.

Luego de una investigación se descubrió que este caso no fue aislado y era parte de una serie de estafas en el Everest.

Foto:

Por Cristian Reta

Las autoridades de Nepal desmantelaron una red de estafas vinculada a expediciones en el Monte Everest. Guías de montaña son acusados de envenenar a escaladores extranjeros para forzar evacuaciones aéreas costosas y cobrar seguros millonarios. El escándalo afecta a miles de deportistas y ha obligado al gobierno a endurecer los requisitos para obtener permisos.

Leé además

los frascos de perfume vacios no los tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Los frascos de perfume vacíos no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
ya fue el pelo largo: estos son los 5 cortes en tendencia para el otono-invierno 2026

Ya fue el pelo largo: estos son los 5 cortes en tendencia para el otoño-invierno 2026

Por Andrés Aguilera

La investigación descubrió que los guías provocaban enfermedades de forma intencional en los turistas para justificar traslados aéreos de urgencia. Una vez evacuadas, las víctimas llegaban a hospitales donde el personal médico emitía diagnósticos exagerados o inventados. El objetivo final era crear una emergencia médica convincente para que las aseguradoras aprobaran tanto el rescate en helicóptero como los tratamientos posteriores.

image

Una red de corrupción entre la nieve y los hospitales

La organización delictiva no se limitaba a los guías de montaña; integraba un complejo sistema de agencias de viaje, operadores de helicópteros y profesionales de la salud. Hasta el momento, 32 personas han sido acusadas y se han concretado 11 arrestos relacionados con esta operación. La policía identificó más de 300 casos de rescates fraudulentos ocurridos entre 2022 y 2025, los cuales involucran a un total de 4.782 escaladores internacionales.

El impacto económico de este fraude asciende a unos 20 millones de dólares. Este escándalo pone en riesgo la reputación del turismo de montaña en Nepal, un sector que garantiza el sustento de miles de personas, incluidos los serpás. Debido a que esta industria es una fuente clave de ingresos para el país, el gobierno decidió tomar medidas drásticas para proteger la seguridad de los montañistas genuinos.

image

Nuevas exigencias para los escaladores en 2026

Como respuesta al denominado "escándalo del Everest", Nepal planea implementar regulaciones más estrictas y aumentar las tarifas para los turistas. Una propuesta central es que sea requisito obligatorio para el permiso de escalada haber ascendido previamente un pico de al menos 7.000 metros. Esta norma busca filtrar a escaladores sin experiencia, cuya falta de preparación facilita el accionar de estas redes criminales y genera accidentes.

La temporada de primavera ya comenzó, pero lo hace bajo una fuerte vigilancia legal y estándares más elevados. Las autoridades consideran que, al limitar el tráfico y subir la vara de entrada, podrán reducir las dificultades de rescate y los riesgos ambientales. Mientras la investigación sigue abierta, el foco se mantiene en garantizar que el techo del mundo no vuelva a ser escenario de estafas millonarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no van mas los jeans holgados: estos son los 2 modelos en tendencia que los reemplazan en otono-invierno 2026

No van más los jeans holgados: estos son los 2 modelos en tendencia que los reemplazan en otoño-invierno 2026

Por Andrés Aguilera
Guias del Everest provocaban malestares en los escaladores para cobrar seguros

Estafa millonaria en el Everest: guias provocaban malestares en los escaladores para cobrar seguros

Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participó de la misión Artemis II de la NASA.

Atenea hizo historia: el microsatélite argentino que superó las dudas de la NASA y marcó un récord

Por Redacción Mundo
Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Por Redacción Mundo