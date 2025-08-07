Encontraron muerto en Paraguay al empresario argentino que era buscado desde hace una semana

Wenceslao Benoit, de 77 años, residía desde hace décadas en ese país y era buscado desde el 31 de julio, cuando estaba en una excursión con un ciudadano belga.

Las autoridades de Paraguay informaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Wenceslao Benoit, un empresario turístico argentino que había sido visto por última vez el jueves pasado en la zona del Cerro León, a 660 kilómetros de Asunción.

El hombre tenía 77 años y se había radicado en Paraguay hacía más de cuatro décadas, donde había desarrollado su actividad en el área de Turismo. Benoit era un guía experimentado y como tal había llegado a la zona del Cerro León el 31 de julio último junto a un ciudadano belga, de nombre Raphael Giong, con quien haría una excursión.

Al parecer algo sucedió durante el viaje y Wenceslao quedó atrapado de noche en la zona de Madrejón, dentro del Parque nacional Defensores del Chaco, donde se encuentra el Cerro León. Al día siguiente los familiares de Benoit denunciaron su desaparición y comenzó el operativo de búsqueda.

parque nacional de paraguay El empresario argentino fue hallado a unos 5 kilómetros del ingreso al Parque Cerro León, indicaron fuentes policiales. Web Este jueves, fuentes policiales informaron que el cuerpo de Benoit fue localizado después del mediodía por integrantes de la comunidad local Ayoreo Totobiegosode, que lo vieron a poco más de un kilómetro del sitio dondeapareció su camioneta abandonada días atrás.

Benoit se había aventurado por una zona de vegetación "muy pesada y de difícil acceso", según describió el comisario Carlos Martínez, al sitio ABC de Paraguay. Además agregó que el turista belga sí había salido del parque nacional y sostuvo que Benoit le informó que tenía problemas del corazón.