Elon Musk apuntó contra Twitter y amenazó con cancelar la compra

Hace un par de semanas que Elon Musk puso en pausa la compra de la red social, Twitter. El dueño de Tesla y Space X en su momento aclaró que era para investigar más sobre las cuentas falsas y obtener un número exacto. Pero ahora, volvió a denunciar que desde la empresa no le pasan los valores verdaderos y continuará con la compra en pausa.

Fue a fines de abril cuando el empresario de 50 años puso 44.000 millones de dólares y la compañía aceptó la oferta. En mayo comenzaron los problemas, Musk anunció que la operación estaba suspendida hasta que Twitter blanqueé el volumen de cuentas no auténticas. Desde la empresa le habían anunciado que las cuentas falsas equivalían a menos del 5%.

Esta semana se realizó una nueva presentación y el empresario apuntó contra Twitter, ya que asegura que no han cumplido con los acuerdos y no compartieron correctamente los datos de la cantidad de cuentas falsas y de spam que tienen. Indicó que la compañía está “resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información” al no revelar esa información.

Semanas atrás, Musk desafió al actual CEO de Twitter, Parag Agrawal, respondiendo a un tuit con el emoji de caca.

En un hilo de tuits, Agrawal observó que el spam afecta negativamente a la experiencia de los usuarios y que daña el negocio de la empresa. “Cualquiera que sugiera lo contrario, simplemente está equivocado”, advirtió. El ejecutivo notó en la ocasión que cada día suspenden más de medio millón de cuentas de spam y dijo que bloquean millones de perfiles por semana que no pasan los procesos de verificación.

El ejecutivo confirmó las estadísticas que habían divulgado previamente, las que provocaron la reacción de Elon Musk. “Nuestras estimaciones internas reales para los últimos cuatro trimestres estuvieron muy por debajo del 5%”.

La primera respuesta de Musk fue: “Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter”.

El dato sobre la cantidad de cuentas falsas es súper importante ya que no son monetizables.