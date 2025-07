Así son los drones armados con gas pimienta para reducir los tiroteos en escuelas de Estados Unidos

“La inspiración surgió al ver cómo los drones pequeños lograban detener a personas armadas durante la guerra en Ucrania”, comentó.

El sistema plantea instalar entre 30 y 90 drones por escuela, operados a distancia desde Texas. Cuando se activa una alarma, un dron se despliega en segundos desde una caja automatizada.

Embed - Texas company says its drones can stop an active shooter to keep students, staff safe