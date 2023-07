El año en que Belgrano quiso radicarse en Cuyo

1814 es un año de decisiones para el curso de la lucha por la Independencia. La designación de José de San Martín por parte del Gobierno para reemplazar a Manuel Belgrano como Comandante del Ejército Auxiliar del Alto Perú (mal llamado del Norte) luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.

Ambos coincidieron pocas semanas en Tucumán e intercambiaron pareceres e información en conjunto hasta que desde Buenos Aires llegó la orden por la que Belgrano debía ir a Buenos Aires para ser juzgado por la actuación de su campaña militar.

Una vez que hubo abandonado Tucumán atacado por la terciana y abatido su ánimo, Belgrano presentó al Gobierno su pedido de baja del Ejército con el fin de “atender a su salud quebrantada” y para “tranquilizar su espíritu, en su edad que se aproximaba a la vejez no conceptuándose ya útil para desempeñar ningún servicio”.

Al mismo tiempo solicitaba al Gobierno, desde la posta de Vinará el 18 de marzo de 1814: “la gracia de poder escoger un punto en la provincia de Córdoba o Cuyo para atender su salud”.

A su vez escribía Belgrano a Tomás de Anchorena desde Santiago del Estero el 4 de abril de 1814 lo siguiente, con la claridad y coherencia que lo caracterizaron:

“Acordaré a V lo de D. Juan José Lezica, ‘no me voy, que me llevan’, y he dicho cuánto hay que decir en cuanto a mi salida. Tan lejos estoy de admitir ser General, que ya pedí mi licencia absoluta del servicio militar, según hablamos, y el que me concedan vivir en la Provincia de Córdoba, o en la de Cuyo; me he valido de buen conducto para esto, no sé lo que producirá. Al Director Supremo también he escrito acerca del Consejo de Guerra, pero que entienda que sólo serviré en la clase de Soldado, y jamás en la de Jefe: basta ya de sufrir cuando no resulta bien alguno para la Patria”.

El Gobierno respondió a Belgrano por nota del 3 de abril de 1814 no dando curso a su pedido de licencia absoluta pues debía responder ante un consejo de guerra por su conducta militar y por: “...la falta de respeto al gobierno que se advertía en sus comunicaciones oficiales”.

En dicha nota, sin embargo, se lo autorizaba, en consideración a su salud, a escoger algún punto de la jurisdicción de Córdoba o Cuyo tal como lo había solicitado.

Por el siguiente documento reafirmamos que el Gobierno le había otorgado con anterioridad la licencia solicitada, donde José Florencio Terrada, gobernador de la provincia cuyana, acusaba recibo de la notificación oficial.

“Sr. Secretario de Estado y de la Guerra: Por el oficio de VS de 30 del presente, queda impuesto este Gobierno de haber concedido licencia el Supremo Director al Brigadier D. Manuel Belgrano para residir en cualquiera de los pueblos de la composición de esta Provincia, y tengo el honor de avisárselo a VS en contestación. Dios guíe a VS muchos años. Mendoza, 20 de abril de 1814″.

A pesar de haber sido aprobada la licencia, hubo un cambio de destino, ya que se dio marcha atrás en la decisión tomada, pues el propio Belgrano en carta a San Martín desde Santiago del Estero le informaba – entre otras cosas – el 21 de abril de 1814:

“Se me ha negado la licencia absoluta, porque tengo que responder de mi conducta en un Consejo de Guerra, que celebro infinito, y se me permite elija lugar para vivir en la jurisdicción de Córdoba, o Cuyo...”.

Sin embargo, la completa absolución del Creador de la Bandera por su actuación y la posterior designación en misión diplomática a Europa truncaron esa decisión.

Analizando los hechos y las fechas de los diversos documentos y correspondencias, es válido pensar que San Martín y Belgrano habrían combinado en Tucumán coincidir sus destinos una vez más.

Córdoba o Cuyo eran los lugares elegidos.

Precisamente la provincia mediterránea fue a la que el Libertador viajó para recuperar su salud poco tiempo después de la partida de Belgrano a Buenos Aires; y desde allí solicitó al Director Supremo Gervasio Posadas el cargo de Gobernador de la Provincia de Cuyo, que le fue otorgado el 10 de agosto de 1814.

Córdoba y Cuyo fueron los destinos que Belgrano solicitó para su licencia, casi al mismo tiempo que San Martín… ¿Casualidad? ¿Un plan de estos dos grandes hombres para unir sus esfuerzos? ¿Belgrano y San Martín juntos en el Ejército de Los Andes?

De todas maneras sus caminos no volvieron a cruzarse. No obstante mantuvieron permanente correspondencia que nos permite reconstruir sus pensamientos y la mutua admiración y respeto de estos dos amigos y Padres Fundadores de nuestra Nación Argentina.