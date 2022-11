Celulares: los 8 mitos que persisten e impiden usarlos correctamente

A nadie le agrada que le señalen los errores, pero muchas veces es necesario para empezar a actuar de forma adecuada. Eso pasa con el uso que hacemos de los celulares y aunque la intención no es apuntar malas conductas con el dedo si es necesario cuestionar algunas creencias que tenemos arraigadas y que muchas veces no ayudan a una larga y próspera vida de nuestros dispositivos.

Aunque los teléfonos móviles llevan casi tres décadas de popularidad, su tecnología cambió mucho y gran parte se aplicó a adaptarse a la forma más intuitiva de uso. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los fabricantes van introduciendo cambios para que la forma en la que usamos los dispositivos sea la forma correcta de hacerlo.

El problema surge cuando algún mito del pasado sigue vivo y atenta contra la forma de usar el celular o cuando alguna innovación con una función específica se interpreta de forma errónea.

Repasemos entonces aquí los mitos más comunes que impiden usar el teléfono móvil de forma correcta.

1- Uno caro es mejor que uno barato

Un smartphones es más costoso que otro porque tiene prestaciones únicas. Sin embargo, la función que se le da al celular es lo que determina qué tan bueno es para cada usuario.

Mitos sobre los teléfonos celulares

Muchas marcas y modelos utilizan procesadores similares para todos sus equipos pero suman características extras como mejor calidad de pantalla o mayor cantidad de cámaras para uso profesional y eso tiene un costo extra, etc. ¿Son mejores? Técnicamente sí, pero si el móvil tope de gama se usa solo para enviar mensajes de WhatsApp, conectarse a redes sociales o ver videos en TikTok es una mala inversión.

2- Más megapíxeles hacen mejores fotos

Esta creencia es una de las más extendidas y también una de las más irreales. Aunque es verdad que la cantidad de megapíxeles impacta en la resolución de una foto, en los teléfonos actuales es solo una parte del resultado final. Influyen también la calidad de las lentes y especialmente la capacidad del software para procesar las imágenes.

Así, un smartphone con una cámara de 100 mpx no garantiza mejores fotos que uno con 12 mpx, especialmente si no puede mejorar brillo, color, entornos de poca luz, enfoque, etc.

3- Más señal es mejor velocidad

Este otro mito extendido en base a las “rayitas” de servicio de conexión que se muestran en la pantalla. Aquí los expertos señalan que más señal no significa mejor velocidad de internet sino que el móvil está más cerca de una antena o torre de transmisión.

La señal es un indicador de la potencia de una antena cercana de telefonía móvil.

Obviamente tener mayor señal es mejor que tener poca pero no impacta en la velocidad. Incluso en situaciones de señal plena el servicio puede fallar o andar más lento si la red está saturada. Lo que determinará la velocidad de conexión es lo que indique la pantalla como conexión. Si marca 4G habrá mayor velocidad que si indica que en una zona solo hay 3G, independientemente de la cantidad de señal.

4- Cerrar apps para que sea más rápido

Aquí estamos frente a una función que nació con un propósito y se termina usando para otro. La posibilidad de cerrar apps no sirve para una mejor fluidez del equipo sino para reiniciar una función que dejó de responder por alguna razón.

Muchos usuarios piensan que dejarlas abiertas consume datos y batería pero es todo lo contrario. Hay herramientas de ahorro de datos para que las apps no los consuman cuando no están en uso y volver a abrir una app que fue cerrada es una de las funciones que más agota la batería del móvil.

5- Las actualizaciones lo ponen más lento

Muchos usuarios temen a las nuevas versiones de aplicaciones o del sistema operativo por temor a que se coma la batería o ralentice el funcionamiento. El editor de tecnología de la revista c’t magazin, Steffen Herget, señala que esto no es cierto. El experto aconseja mantener actualizadas las aplicaciones siempre que sea posible no sólo porque mejoran o agregan funciones sino también porque se refuerza las medidas de seguridad de un smartphones.

El mito de la lentitud surge de cómo afectan las actualizaciones a los teléfonos más antiguos pero siempre debe primar la seguridad por sobre cualquier otro aspecto y una app rápida no sirve de nada si es insegura.

6- Meterlo en arroz absorbe el agua

Este viejo truco tiene de efectivo lo mismo que de tramposo. El mito de meter el celular en arroz tras una caída al agua puede ayudar a absorber algo de humedad pero no hace magia, especialmente en el interior del dispositivo donde los granos no llegan.

El arroz puede absorber algo de humedad de un celular mojado pero no le quita el agua ni lo arregla.

Incluso si el arroz se moja largará almidón que puede dañar al móvil. En estos casos lo mejor es verificar la resistencia al agua del equipo -los equipos más nuevos suelen tener un índice IP de resistencia al agua y al polvo de acuerdo al tiempo y profundidad- y si la sumergida fue grave habrá que llevar el celular al servicio técnico.

7- El modo avión evita accidentes aéreos

Este es otro viejo mito que divide a la gente entre paranoicos y rebeldes tecnos, o lo que es lo mismo, entre unos que creen que la seguridad estará comprometida si no se activa y otros que creen que todo es mentira. La verdad está a mitad de camino y la razón por la que se pide a los pasajeros activar el modo avión es para evitar potenciales interferencias de radio entre el control del aeropuerto y el avión. Sin embargo, es solo prevención porque si los celulares fueran una amenaza seria estarían directamente prohibidos.

El Modo Avión es una forma de ahorro de batería en vuelos y una prevención para no interferir en las señales de radio de una aeronave.

Además, activar el modo avión en un vuelo tiene una ventaja extra y es el ahorro de batería ya que el equipo deja de buscar señal, algo que cuando está encendido afecta al rendimiento.

8- Cargar la batería toda la noche es malo

Los mitos alrededor de la batería del celular son muchos y este es uno de los más consolidados. Los teléfonos móviles desde hace algunos años ya pueden gestionar de forma inteligente la forma en la que se carga la batería, incluso cuando se los deja enchufados muchas horas. Por eso ponerlo a cargar de noche no daña la batería. Incluso muchos equipos detienen la carga en un 80% si no detectan actividad nocturna y completan al 100% progresivamente. También es parte de los mitos de las baterías la creencia de tener que cargarlo al 100% durante varias horas cuando es nuevo o tener que descargarlo totalmente para que funcione de forma óptima.

Los únicos riesgos reales con las baterías son el desgaste, la exposición a temperaturas y el uso de cargadores no certificados.

¿El teléfono es más inteligente que el usuario?

Así como las actualizaciones y los nuevos modelos suman funciones para adaptarse al uso intuitivo del celular, el usuario no está exento de aprendizajes. Aquí es donde muchos son más proclives a las quejas que a la exploración.

El mejor ejemplo son las cámaras de fotos, que cada vez tienen mejores funciones y características, incluso en gama media, pero seguimos viendo imágenes de amigos y familiares fuera de foco, quemadas por el flash o totalmente oscuras. Las funciones se fueron automatizando pero aún requiere cierto manejo básico que muchos usuarios desconocen.