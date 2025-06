Más horas, menos pesos: expertos en Niñez y Familia exigen una ley que "duerme" en la Legislatura

Al no contar con una ley de carrera propia, estos profesionales no pueden acceder al régimen horario ni participar en concursos judiciales, educativos ni en áreas de salud que exigen estar escalafonados en el Régimen 27. “En el ámbito educativo podemos acceder a concursos, pero en categoría B o C, o en el cuarto llamado, como si no tuviéramos formación profesional de grado”, detalla Hilda Fadín, directora del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia y exdirectora de la carrera de licenciatura homónima en la Universidad del Aconcagua.