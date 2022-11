Video: impactante testimonio de hinchas argentinos agredidos por mexicanos en Qatar

Lo que debía ser una fiesta terminó siendo una pesadilla para dos hinchas argentinos en Qatar. En el día que Argentina finalmente celebró un triunfo, los ánimos no solo fueron festivos sino también de crispación en la tribuna mexicana que se transformó en violencia.

Federico y Luis Aguirre son los dos argentinos que vivieron un calvario que no solo incluyó golpes sino también detención por parte de las autoridades qataríes.

Según contaron, el partido Argentina - México llevaba unos 20 minutos cuando fueron violentamente golpeados por un grupo de hinchas mexicanos que estaban en la cancha.

“Es mi cuarto mundial, siempre presenciando los partidos y tratando de disfrutar el espectáculo. Estábamos tranquilos, iban aproximadamente 20 minutos del primer tiempo. Uno alienta a la selección nacional sin cánticos ofensivos”, dijo Luis Aguirre a Clarín al contar sobre cómo él y su hijo fueron víctima de la violencia.

“De repente aparecen 4 o 5 mexicanos increpando, insultando, diciéndonos ‘argentinos de mierda, a quien le van a ganar’. Lo empujaron a mi hijo Federico de atrás”. Esto fue el disparador de una pelea que escaló en las gradas del estadio Lusail en Qatar.

Intercedieron las autoridades y los argentinos debieron ser atendidos para recibir atención médica para sus heridas. Concretamente le realizaron curaciones en las lastimaduras de la zona de la nariz, cejas y cabeza. Las imágenes de la pelea se viralizaron con velocidad.

Los argentinos responsabilizaron también a los responsables qataríes por el desborde de los hinchas mexicanos. “Fue una desorganización total”, dijo Aguirre.

“Ayer [por este sábado] había un porcentaje muy grande de mexicanos comparados con nosotros, diría que 70/30 y estábamos en una zona de muchos mexicanos. Pero de ahí a que vengan a pegarnos e insultarnos, hay una responsabilidad de las autoridades locales y de FIFA”, afirmó el argentino.

El hincha argentino Luis Aguirre contó la agresión sufrida en Qatar en pleno partido por fanáticos de México.

También contó el proceso pos pelea que tuvieron que atravesar: “Primero me llevaron a enfermería para hacerme las curaciones y después nos demoraron como 5 horas sin teléfonos. Tuvimos que hacer declaraciones y después tuvimos que hacer una videollamada con el fiscal de Qatar”.

Aguirre aclaró que en todo momento él y su hijo fueron acompañados por la gente de la embajada de Argentina, del ministerio de Seguridad y Policía Federal. “Todo terminó pasadas las 4.30 de la mañana”, contó.

El hombre quiso dejar en claro que fueron víctimas y que no comenzaron ningún incidente. “De ninguna forma nosotros iniciamos el problema, es más estábamos en nuestra ubicación. Fui a FIFA a pedir los videos del estadio para que se determine y se vea que nos fueron a buscar a nosotros”, afirma el padre de los Aguirre, en voz de ambos.

A pesar de la agresión sufrida, a los argentinos les aconsejaron desde la embajada no agrandar el problema. “Nos aconsejaron en las declaraciones minimizar lo acontecido y no hacer ningún reclamo para no quedar enganchados con alguna causa acá. Aparentemente esto queda en la nada”, contó.

Sin embargo, Aguirre afirmó que elevará el caso a instancias superiores. “Yo voy a hacer todos los reclamos correspondientes en FIFA. Esto es grave, podría haber sido mucho más grave. Pero gracias a dios solo fueron golpes”.