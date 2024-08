Una italiana duró 46 segundos contra boxeadora que no pasó la prueba de género: hasta Milei se metió

La pelea entre la boxeadora italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif, ambas rivales en los Juegos Olímpicos de París 2024, derivó en una polémica viral que hasta incluyó al presidente Javier Milei.

Primero, a la africana de 25 años no la dejaron participar en el Mundial de Boxeo el año pasado porque no pasó la prueba de género ya que presentaba niveles altos de testosterona, según la web para medios del Comité Olímpico Internacional (COI). Entonces, Khelif fue señalada como “atleta trans” en redes sociales, incluso con denuncias de personalidades del boxeo sobre que no deben dejarla participar por el peligro que supone para sus rivales.

Juegos Olímpicos París 2024. Imane Khelif, la boxeadora de Argelia cuestionada por sus altos niveles de testosterona. Su competidora italiana Angela Carini abandonó a los 46 segundos. (Foto web)

El Comité Olímpico Argelino denunció enérgicamente los ataques contra la atleta, calificándolos de intentos de difamación basados en mentiras y afirmando que Khelif cumplía todas las normas de elegibilidad para competir en categorías femeninas. A su vez, Argelia es un país bastante conservador en el que las cirugías de cambio de género no están permitidas y con mucha discriminación hacia la comunidad LGBTQI+.

En 2024, Khelif llegó a los JJOO de París y debutó con una victoria en menos de un minuto ante la italiana Angela Carini, subcampeona en el Mundial 2019. Carini apenas recibió un par de golpes y abandonó el combate a los 46 segundos.

Carini dejó el ring después de recibir un potente derechazo en el rostro por parte de Khelif. La italiana levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro.

“Nunca había sido golpeada tan fuerte”, contó Carini luego de su abandono, cuyo video se hizo viral en redes y alimentó aún más el debate del tema. “Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, aseguró la italiana sobre la potencia de los golpes recibidos.

Milei se metió en el escándalo de las boxeadoras

El presidente Javier Milei opinó en la red social X sobre el controvertido combate de la boxeadora italiana con su par de Argelia.

Fiel a su estilo, el libertario dijo: “A ver, boluprogres... vengan a explicar esto. Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía, la mataba”.

Milei se metió en el escándalo de la boxeadora Imane Khelif (X)

