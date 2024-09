Torneo del Interior B de Rugby: el sueño de Liceo se esfumó en los cuartos de final

No pudo ser, el sueño de Liceo en el TDI “B” se esfumó como arena entre los dedos. Es que después de tener una primera fase en esta competencia, para aplaudir, el XV del Departamento de Maipu cayó ante su similar de Old Resian de Rosario por 23-13.

Los primeros 40′ fueron olvidables para las huestes Clavas. Los chicos locales la sufrieron con el corazón, que puso Resian, que con más amor y ganas que buen rugby se dieron maña para complicar a los mendocinos, quienes en varios pasajes les costó encontrarle la vuelta al partido y al scrum.

OLD Resian salió con todo, porque no quería sorpresas, pegó el primer cachetazo a los 5′ a través de Santino Crivello, pero para suerte del local no hubo conversión.

Diez minutos más tarde: Mateo Farías otra vez vulneró el sector de la derecha del local y apoyó el segundo try, otra vez no hubo conversión.

Old Resian doblegó a los Clavos, por (22-13) para convertirse en uno de los semifinalistas del TDI “B”. Se esfumó el sueño de Liceo. / Gentileza.

Liceo estaba por momentos disperso, pero cuando lograba conectarse generó profundidad en sus golpes: así sobre los 30 minutos de juego, Tomas Videla anotó a los palos y puso los primeros puntos para Liceo.

Pero los cinco minutos siguiente Old Resian tuvo dos penales y ni Guido Candini, ni Ayrton Acevedo erraron.

Sobre el final, uno de los puntos altos de Liceo, Tomas Videla canjeó un penal por 3 puntos, y así todo quedó reflejado en el parcial: 6 a 16.

A estas alturas la ilusión estaba intacta y seguramente en el entretiempo el coach de liceo trataría ajustar algunos conceptos.

En el arranque del complemento, Liceo salió decidido a buscar revertir la situación; así al promediar el complemento, Tomas Videla, anotó lo que a la poste sería el único try del local, y con su propia conversión . que le dio un respiro al equipo local.

Hubo diez minutos del local de buen nivel, cuando todo estaba 16-13. Pero con el paso del tiempo, Old Resian se puso el overol y poco a poco empezó a construir otra vez el camino a la victoria, se despertó de su letargo momentáneo y cuando Liceo intentaba e intentaba, vino el penal sobre los 30′ a favor de los rosarinos, que Ayrton Acevedo no erró. Este fue el momento clave para que la visita sellara su ticket a semis.

A diez minutos del final la figura del partido, Ayrton Acevedó no erró otro tiro a los palos, que tuvo Old Resian Club y selló la victoria del rival 22-13.

Para destacar en Liceo a Correa Llano, Videla y Lagespe, que fueron los puntos altos, el punto bajo, es que no pudo corregir el scrum y ahí también ganó Old Resian.

Todos los resultados del Torneo del Interior B de Rugby

En los otros cuartos los marcadores fueron: Palermo Bajo derrotó a Old Lions por 10 a 6. Por su parte, Estudiantes de Paraná eliminó al campeón, Universitario de Tucumán, tras vencerlo por 18 a 15. En el otro lado del cuadro, La Tablada doblegó a Natación y Gimnasia por 42 a 22.

Torneo del Interior: triunfos de Los Tordos y Marista de visitantes

La quinta fecha del Torneo del Interior se disputó y en la categoría A, a falta de dos fechas, Tucumán Lawn Tennis se aseguró un lugar en la próxima etapa. Los Benjamines, que derrotaron en Rosario a GER por 58 a 23, sumaron punto bonus y con 23 unidades se garantizaron terminar entre los tres primeros.

En otros resultados de la Zona 1, el escolta Jockey Club de Rosario venció a Tala por 37 a 29 y continúa como segundo de manera solitaria, a seis puntos del líder. Por su parte, CRAI derrotó con lo justo a Los Tarcos por 17 a 15 y sumó su segunda victoria en el certamen, en tanto que, en Córdoba, Los Tordos superó en un partidazo a Urú Curé por 35 a 33.

Los Tordos superó en un partidazo a Urú Curé por 35 a 33./ Gentileza.

En la zona 2, Jockey Club de Córdoba hizo los deberes y venció sin problemas a CURNE para seguir en lo más alto de la tabla. Por su parte, en un duelo para alquilar balcones, Duendes se hizo fuerte en su casa y venció al campeón cordobés, Córdoba Athletic, por 26 a 19. Además, Marista RC consiguió un triunfo clave (18 a 16) en su visita a Santa Fe Rugby Club, mientras que Tucumán Rugby derrotó a Universitario de Córdoba por 36 a 21.