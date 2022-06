Tiene 14 años y se convertirá en el piloto argentino de rally más joven en competir en Europa

“¿Con qué soñás?”, preguntó Gabriel Pozzo.

“El sueño de todo piloto de rally es llegar a la máxima categoría y ganar el World Rally Car”, respondió Santino Rossi, un niño de 13 años que viajó desde Tierra del Fuego hasta Córdoba para ser parte de un curso de manejo con el cordobés campeón mundial de rally en el Grupo N en 2001.

Gabriel Pozzo y Santino Rossi en un ensayo con explicaciones de parte del campeón mundial cordobés. (Gentileza Lucas Oyola)

La escena, que ocurrió en octubre del año pasado, continuó con pruebas de manejo en un auto alquilado en Atos Pampa; se trasladó luego a Río Grande para trabajar con el auto propio del piloto y regresó otra vez a Córdoba como prólogo de un primer viaje a Europa que empezó a delinear su futuro.

En abril último, en España, Santino probó con un Peugeot Rally 4 (motor turbo, caja secuencial y suspensión regulable) y se contactó con un equipo de Letonia para convertirse, en unos días, en el piloto argentino más joven en correr un rally.

El 9 de julio, en ocasión de una fecha del Rally de Letonia –válida además por el Campeonato Europeo–, el fueguino de 14 años comenzará a seguir los pasos de Kalle Rovanpera, el piloto finlandés de 19 años que acaba de ganar el Rally Safari de Kenia, lidera el Mundial con cuatro triunfos en seis fechas y dio sus primeros pasos en el único país que permite correr rallies a menores de edad: Letonia.

Lo hará apuntalado por un equipo de trabajo cordobés, con Gabriel Pozzo en la preparación técnica y conductiva; Lucas Oyola en lo organizativo; José Luis “Pepe” Visconti en la preparación mental, y con la experiencia de Ezequiel “Paco” Queralt dentro del auto como su navegante.

“¿Con qué soñás?”, le preguntó esta periodista.

“A Gabriel le dije que con ganar el WRC. Pero todo lo que me pueda llegar a imaginar me puede quedar chico. Nunca pensé que a 10 meses de arrancar en el rally estaría representando a mi país en Europa”, reflexiona Santino.

Santino Rossi, un apasionado del rally

Santino Rossi se convertirá en el piloto de rally más joven de Argentina en correr en Europa. (Gentileza Lucas Oyola)

A nadie, en Río Grande le sorprende que Santino Rossi esté a punto de competir en el Rally de Letonia con sólo 14 años.

Su pasión por los fierros lo mueve desde antes de su debut en karting, cuando tenía 6 años. Y marcó el ritmo de su vida hasta pasar luego a la pista y después al rally, consiguiendo podios en cada especialidad.

“Siempre me gustaron los autos, las carreras… De hecho, mi papá, mi abuelo y mis tíos corrían; así que siempre estuve en el ambiente del deporte y siempre quise correr, desde muy chiquito”, le cuenta Santino a Mundo D y aporta que “Tierra del Fuego es un ambiente muy fierrero”.

El pequeño Santino, en su karting. (Gentileza Paulino Rossi)

En su extensa trayectoria, pese a su corta edad, Rossi advierte que hizo “un clic” el año pasado cuando comenzó “con el tema del rally” y vio “que los resultados estaban”. “Ahí fue cuando me decidí a enfocarme 100 por ciento en esto”, marca.

Y ese enfoque implica una rigurosa rutina de entrenamiento físico y mental, y un cambio rotundo en su alimentación; aspectos que debe compatibilizar con la vida de un adolescente de 14 años que cursa la escuela secundaria, tiene novia y amigos. Y que quedan a la vista en su impresionante cambio físico.

“Rutina, cuidados y preparación siempre los tuve, pero de forma más leve. Cuando arranqué con Gabriel (Pozzo), ya me lo tomé en serio y mejoré mucho en todos los métodos”, asegura Santino, quien valora: “Cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, en la parte física y mental estuve de 10, que es lo que más trabajé en todo este tiempo”.

“Es fundamental tener a Gabriel, con toda su experiencia. ¡Es un campeón del mundo! Somos un equipo, un gran grupo, pero Gabriel es la pata con más experiencia abajo y arriba del auto de rally. Es mi mánager, es mi profe, porque todas las cosas que sé las sé de él”, subraya Santino sobre el cordobés.

Santino con su papá Paulino, cuando competía en Tierra del Fuego. (Gentileza Paulino Rossi)

Pero también remarca la influencia de su papá Paulino, “un fueguino nacido en Córdoba” –como él se define–. “El que me enseñó a manejar al comienzo fue mi papá, que corrió mucho tiempo en Tierra del Fuego. Mientras más tiempo paso arriba de un auto o probando, agarro más experiencia; y Gabriel me enseña lo fundamental, pero mi papá fue el pionero y el que siempre me tira los tips, las ayudas que son necesarias y que, por lo general, te las da el tiempo arriba de un auto de carrera, cosa que yo no tengo”, valora.

“Santino es chico y lo apoyamos en su sueño. Que llegue hasta donde quiera. Uno no le pone presión, trato de darle las oportunidades y, después, que él elija hasta dónde quiere ir con esto”, asegura Paulino, quien junto con su esposa María sienten “tranquilidad” por el equipo cordobés que acompaña a su hijo en este proceso. “Sobre todo en lo humano; transmiten paz y seguridad, y uno sabe que es el camino indicado para hacer bien las cosas”, plantea.

Su hijo, mientras, disfruta sobre el auto de toda la “satisfacción” que le genera correr en rally. “Es una sensación muy linda, me genera libertad. Es mi pasión”, dice Santino, quien este lunes emprendió su viaje rumbo a Europa, donde estará hasta el domingo 10 de julio.

Santino Rossi: qué dicen sobre él los cordobeses que conformar su equipo de trabajo

Gabriel Pozzo

“Como piloto es rápido, muy comprometido con el deporte, tiene un estilo de manejo agresivo y le gusta la falta de grip, quizás porque viene del sur. Se siente cómodo en la nieve y en el hielo, y tiene una buena experiencia en karting, lo que es un buen aporte”, define el cordobés, quien asegura que Santino “confía en sí mismo, es talentoso y muy competitivo”.

Santino escucha con atención a Gabriel Pozzo, quien lo acompaña en su formación como piloto de rally desde octubre de 2021. (Gentileza Franco Tocci)

“Aprende rápido y lo aplica, aún es chico y debe seguir aprendiendo, para lo cual es importante hacer muchos kilómetros”, plantea el campeón mundial que acompaña al fueguino en su formación. Y sobre la experiencia en Letonia aporta: “Vamos hasta allá para que él pueda empezar a hacer sus armas y aprender lo antes posible para buscar un lugar en el mundo del rally”.

“El objetivo –dice ‘Gabi’– es seguir aprendiendo, pero esta vez en carrera y con algo de presión. Lo más importante es desarrollar el aprendizaje de hacer notas. Es muy importante ir rápido sin conocer el camino, y esto se logra entrenando de esta forma y en competencia”.

Sobre su función, el experimentado piloto cordobés explica: “Mi rol es intentar acortar el camino y lograr su evolución deportiva lo más rápido posible desde lo técnico y lo emocional. Transmitir toda la experiencia que me dejó este deporte en los últimos 30 años de carrera deportiva”.

Ezequiel Queralt

"Paco" Queralt y Santino Rossi, acompañados por Marc Jiménez y Ángel Pérez, dueños del equipo con el que probaron en abril en Barcelona. (Gentileza Lucas Oyola)

“Paco” es uno de los navegantes más experimentados del Campeonato Argentino de Rally y es quien acompaña en la butaca derecha a Rossi en su sueño.

A sus 62 años, plantea que “Santino como piloto, y a su corta edad, es más profesional que muchos otros pilotos con mayor experiencia”. “Tiene amplia voluntad y mucho sacrificio en ese aspecto”, asegura el cordobés y confiesa que le hace “acordar a Gabriel Pozzo cuando tenía 17 años y se quedaba los sábados a la noche en el garage de su casa preparando su auto para el domingo poder salir a entrenar”.

“Santino es un poco eso, mezcla de niño con adolescente, pero con la convicción de saber lo que quiere”, subraya y cuenta que “los días de lluvia o de nieve le pide al padre que lo lleve a entrenar bajo la nieve con el karting”.

“También me asombra su responsabilidad en la escuela, ya que cuando tiene algún tiempo libre en los entrenamientos, se prepara para estudiar o rendir alguna materia”, suma “Paco” y asegura sobre el piloto: “Toma al pie de la letra lo que le dice su coach, se prepara física y mentalmente. Es un digno ejemplo para imitar”.

En lo personal, Queralt confiesa: “Es un orgullo poder correr con alguien tan joven y transmitir desde mi experiencia. Siento que lo podemos ayudar mucho desde nuestro conocimiento y dar lo que en tanto tiempo aprendimos nosotros siendo autodidactas”.

“Santino se permite aprehender de la experiencia y de los resultados de personas como nosotros, que contamos con herramientas para transmitir desde la práctica. En esa dimensión, su avance es formidable”, remarca.

Aporte cordobés: Santino, secundado por Gabriel Pozzo y su navegante, Paco Queralt, en un día de trabajo en La Falda. (Gentileza Lucas Oyola)

José Luis Visconti

“Me sorprende la madurez de los chicos a edad tan temprana. Santino tiene 14 años, es un apasionado, está madurando muy rápidamente y está afrontando compromisos que son importantes, porque correr en karting es más corriente en los chicos, pero ya subirse a un auto de rally es otra cosa. Y él lo afronta con mucha ilusión porque realmente le encanta y se apasiona con esto. Me asombra que tenga estas ganas de trabajar en lo físico, en lo técnico y en lo mental”, advierte “Pepe” Visconti, el cordobés que es campeón mundial de esquí náutico y que acompaña a deportistas desde la preparación mental.

“Lo que estoy tratando con él es que maneje esta pasión que tiene sobre todo con cuidado y con naturalidad”, plantea el experimentado deportista y detalla: “En este momento nos centramos en las emociones. Porque el deportista, más allá de toda la preparación que haya hecho, tiene un momento en el que hay que estar absolutamente en foco, y eso lo logra manejando. Y cualquier emoción nueva que aparezca durante la carrera se transforma en algo negativo y desconcentra, y seguramente lo lleva a cometer errores. Entonces estamos trabajando en cómo detectar estas emociones para analizarlas y comprenderlas”.

Lucas Oyola

Oriundo de Villa Carlos Paz, es “un apasionado del automovilismo” que ha organizado junto con el experimentado copiloto Rubén García cursos para navegantes. Y trabaja con Gabriel Pozzo en la conformación de una academia para pilotos, espacio a través del cual lo contactaron los Rossi desde el sur.

Santino, juntocon su padre y su equipo de trabajo, durante la prueba en Barcelona, acompañados de los propietarios del equipo con el que trabajó en España y el que correrá en Letonia. (Gentileza Lucas Oyola)

En el diseño del plan de trabajo para Santino –cuenta Oyola– también participó el altagraciense Marcelo Der Ohanessian, navegante en WRC del boliviano Marcos Bulacio, quien también empezó a muy temprana edad.

“Él me marcó ciertos pasos para seguir y todo lo que estuvimos averiguando nos llevaba hacia Letonia, que es el único país donde un menor de edad puede correr un rally, porque la federación de ellos lo permite”, argumenta Lucas y cuenta que “el programa de trabajo” que diseñaron con Pozzo “toca tres pilares: la hoja de ruta, la puesta a punto del auto y el manejo”.

“El piloto siempre fue muy autodidáctico, pero eso está cambiando desde hace un tiempo en Europa y se está empezando a adoptar recién ahora en Argentina: el piloto busca ayuda y empieza a trabajar varias patas”, explica el cordobés, quien en Santino ve a “un piloto que se mete y se apasiona por todo”. “Es muy obsesivo por lo que hace y quiere mejorar constantemente. Nos levanta la vara siempre y no nos deja relajarnos para nada”, asegura.

Los compromisos de Santino Rossi en Letonia

Santino a bordo del Peugeot en su prueba en las afueras de Barcelona. (Gentileza Lucas Oyola)

El piloto fueguino compartirá la experiencia de una fecha del Rally de Letonia (Liepaja), donde hará un reconocimiento y trabajará en su hoja de ruta de toda la carrera.

Después, hará dos días de prueba con el auto con el que va a correr (un Ford Fiesta Rally4 del equipo ASRT) y finalmente hará el Mini Rally en Vecpielbaga: hoja de ruta por la mañana y por la tarde la carrera.

En ese rally corto, de unos 10 kilómetros, será evaluado por tres veedores de la Federación de Letonia, quienes, si pasa esa evaluación, le darán un apto excepcional para que pueda correr un rally tradicional, que ya parte de los 120 kilómetros de distancia.