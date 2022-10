Sólo restan detalles para oficializar a Martín Demichelis como sucesor de Marcelo Gallardo

Desde que se confirmó el final del ciclo de Marcelo Gallardo, hace 15 días atrás, en River trabajan para encontrarle sucesor, una tarea compleja por la tremenda espalda del Muñeco, que logró 14 títulos en ocho años y medio. Desde un principio picó en punta Martín Demichelis, por quien se avanzó fuerte en las últimas horas.

El exdefensor del Millonario y actual entrenador del Bayern Múnich II está cada vez más cerca de ser el nuevo DT, tras una charlas con su representante en las que se pusieron de acuerdo en cuestiones claves de su contrato.

🚨 #River | Martín Demichelis será el nuevo DT de River.

Lo acompañará como ayudante Gandolfi y como colaboradores, Lux y Pinola (quien debe decidir si se retira).

Lo anuncian el 14/11 oficialmente.

ℹ️@DamianAvillagra pic.twitter.com/VzQCZWUkqR — 𝙇𝙀𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊 (@xLeandro7) October 28, 2022

En River, si bien quieren definir cuanto antes la situación, tampoco están apurados porque el Muñeco Gallardo continuará al frente del club por una semanas más. De hecho dirigirá al equipo en los dos amistosos internacionales de noviembre.

Nacido en el Club. Gran carrera como futbolista. Fanático de River. Dejó el Bayern Múnich para venir a un país con 100% de inflación. Tiene los huevos para reemplazar a Gallardo.



Si es el elegido exigiremos, como debe ser, pero bancaremos el proyecto Martín Demichelis. pic.twitter.com/zD2XqBPCvQ — ℭ𝔥𝔬𝔪𝔦 🚂 (@chomickirio) October 28, 2022

Qué dijo Demichelis en Alemania sobre la chance de dirigir a River

El domingo pasado Demichelis habló con un medio germano sobre la chance de dirigir al Millonario y, aunque con cuatela, dejó en claro su deseo: “Todo el mundo sabe que River es mi club favorito junto con el Bayern. Estoy orgulloso de que mi nombre se baraje como uno de los candidatos a entrenador. Ahora se tratará de tener paciencia”.

Qué dijo Enzo Francescoli sobre la posible llegada de Martín Demichelis a River como entrenador

“Siempre es importante que el entrenador que venga sea del mundo River”, manifestó el mánager del Millo recientemente, aunque aclaró que eso no quiere decir que si no es del riñón del club no se lo pueda evaluar. “Es un plus que podría tener el próximo entrenador”, agregó. A su vez, desmintió los rumores que indican que hay división entre la dirigencia y él mismo acerca de la decisión sobre el próximo entrenador.

Los dos amistosos que le quedan a Gallardo en River antes de dejar el club