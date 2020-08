Se encendieron las alarmas en Liniers: al menos dos casos positivos por coronavirus en Vélez

Luego de lo que fue la ronda de testeos a la que se sometieron los futbolista de Vélez esta mañana, en el club conocieron la noticia de que tienen, al menos, dos futbolistas infectados con coronavirus dentro del plantel.

Si bien no trascendieron los nombres, lo cierto es que ambos son parte del plantel profesional y no son juveniles. Además, uno de ellos no asistió a la ronda de testeos esta mañana porque ya tenía un análisis positivo desde hace una semana.

Así, éste jugador deberá aguardar al menos una semana más para realizarse otro chequeo y esperar que salga negativo, para después sí poder sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino.

Más allá de este imprevisto, lo cierto es que Vélez mantiene el lunes como fecha para regresar a las prácticas, obviamente que sin los jugadores contagiados. De hecho, durante los chequeos protocolares el Fortín también aprovechó para realizar los tradicionales análisis físicos que se realizan previo a cualquier pretemporada, para no perder tiempo durante la semana.