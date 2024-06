Quién es el astro italiano e ídolo del Napoli que se muere por jugar en Boca

Boca Juniors aprovecha el parate en el fútbol argentino y se encuentra en pleno armado de un plantel competitivo para afrontar el segundo semestre del año, que lo tendrá vivo en tres frentes: Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Lo cierto es que este club tiene una gran fama a nivel mundial que lo hace ser admirado por miles de estrellas de todo el mundo, quienes suelen expresar su deseo de jugar en ese club. Hay que tener en cuenta que por sus filan han pasado extranjeros de la talla de Edinson Cavani, Daniele De Rossi o Gary Medel, quienes pudieron cumplir su sueño de vestir la azul y oro. En ese sentido se le suma ahora otro futbolista más a la lista.

Se trata de Lorenzo Insigne, mediocampista ofensivo de Italia, quien dialogó mano a mano con el diario deportivo Olé, donde fue consultado si le gustaría jugar en el país, algo que no dudó en expresar: “Sí, me gustaría. La Selección de Diego Maradona. Pero ahora tengo 33 años, estoy muy viejito. Nunca se sabe”.

El actual futbolista del Toronto FC de la MLS y excapitán del Napoli, agregó: “El hincha argentino es como el hincha napolitano, es muy caluroso. No sé si un día jugaré en Argentina pero me gustaría”, a lo que, entre risas, se animó a elegir su equipo favorito en el país: “Pienso que me gustaría Boca, como Daniele (De Rossi). No miro los partidos por el horario, pero me gusta Boca”.

Lorenzo Insigne, campeón de la Eurocopa 2020 con Italia.

Sobre la cancha, el campeón de la Eurocopa 2020 con Italia también elogió las instalaciones actuales del club de La Ribera: “La Bombonera es un estadio increíble. Hablé alguna vez en la selección con Daniele y sé que es una hinchada increíble”, sentenció Insigne, quien además es fanático de Diego Maradona, al cual lleva tatuado en su piel.