“Peligro, fake news”, se enojó el papá de Lionel Messi y salió al cruce en las redes sociales

Habla tan poco que casi no se le conoce la voz. Sin embargo, cuando hay algo que le hace ruido o que es mentira, el hombre no se calla. Se trata de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, quien este viernes salió al cruce de los diferentes rumores que corrieron como reguero de pólvora en las últimas horas sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina y que están lejos de ser verosímiles.

“Peligro, fake news”, publicó el patriarca de los Messi en una story de su cuenta de Instagram acompañando tres capturas de diferentes versiones periodísticas que circularon esta semana.

La historia del papá de Messi en su IG desmintió todas las noticias con respecto al futuro de su hijo. / Gentileza.

El primero habla sobre las negociaciones que llevan adelante para renovar con PSG y un supuesto desinterés del club francés por “ceder ante todas las demandas” del jugador.

El siguiente tira por la borda la información que Messi tuvo una fuerte discusión con el entrenador Christophe Galtier en el entrenamiento del martes. “¡Leo Messi salió del entrenamiento el martes porque estaba decepcionado con lo que ofrecía Christophe Galtier! El técnico del PSG trató de convencerlo de que se quedara, pero el jugador se fue a casa de todos modos”, había posteado el periodista francés Hadrien Grenier sobre la base de un posteo del tuitero @Djaameel56.

Finalmente, Jorge Messi apuntó contra los rumores que aseguran que el jugador reclamó un salario anual de 600 millones de euros para firmar con el Al Hilal de Arabia Saudita.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ahhh que es todo falso... Ok!!!! Por muchos (emoticonos de sirenas) que pongan no se crean nada. NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES”, completó Jorge en su mensaje.