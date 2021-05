Luciano Theiler: “Estamos conformes con la entrega de este plantel”

La situación sanitaria nacional obligó a un nuevo parate en las actividades para buscar bajar la curva de contagios de Covid-19. Y el fútbol no es ajeno a esta situación, teniendo en cuenta la cantidad notable de casos conocidos en los planteles del fútbol argentino.

Deportivo Maipú, que de la mano de Luciano Theiler retornó a la Primera Nacional después de casi tres décadas, trata de enfocarse y aprovechar de la mejor manera estas circunstancias, donde los jugadores entrenan dos veces por día, vía Zoom.

En su charla con Diario Los Andes, el DT cordobés habló de las prioridades, el proyecto deportivo y la responsabilidad que le cabe a cada uno en estos tiempos.

- ¿Cómo ve esta suspensión de futbol en estos días?

-El parate es entendible, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando en el país y dándole la prioridad a la salud. Si bien queremos jugar y que el futbol no pare, no podemos estar ajenos a la realidad que nos toca vivir y que la gente que tenga que tomar las decisiones pueda acertar y consigamos retornar a nuestra vida habitual.

- ¿Piensa que esta situación puede afectar el rendimiento del equipo?

-No nos queda otra que adaptarnos y resolver de la mejor posible lo que está pasando. Empezamos a entrenar nuevamente por Zoom, dos veces al día. Necesitamos seguir estando bien y no perder capacidad desde lo físico para que, cuando se tome la decisión de volver a entrenar en un campo de juego, estemos en condiciones óptimas. No nos queda otra que adaptarnos, no somos nosotros los que tomamos las decisiones, pero si tenemos que saber actuar frente a esta medida e intentar que los jugadores continúen entrenando, manteniendo su forma y esperando que lleguen buenas noticias.

- ¿Cuál es el balance tras estas nueve fechas disputadas en la categoría?

-El presente es bueno, teniendo en cuenta que son nuestros primeros partidos en la categoría, con un plantel adonde llegaron solo dos jugadores nuevos. Venimos en ese período de adaptación. Los jugadores están respondiendo muy bien y sabemos que, si estamos en nuestra mejor versión y usamos nuestro potencial, somos competitivos. Nuestro objetivo pasa por crecer, mejorar y tratar de que nuestro rendimiento sea óptimo durante todo el juego.

- ¿En qué considera que ha evolucionado el equipo en esta nueva etapa?

-Ha mostrado un gran carácter. Es un equipo que no se entrega nunca y que siempre lucha hasta la última pelota. Eso se vio reflejado en algunos resultados que nos tocó convertir en los últimos minutos de juego. Eso le da mucho mérito a los jugadores porque se esfuerzan hasta lo último y logran conseguir lo que se proponen. Es un equipo que tiene claro a lo que juega. Sabemos que podemos dar mucho más, pero estamos contentos por la entrega.

- Haciendo una evaluación personal, ¿qué le ha permitido a usted este ascenso con Maipú?

- Es una gran satisfacción, porque vi en el día a día como trabajaba el club, cada uno desde su función. Se reunieron muchas condiciones para el ascenso y me da mucha satisfacción ver a toda esa gente feliz que esperaba desde hace mucho el ansiado retorno a la categoría. Trabajamos acorde a ese reto y la satisfacción es haberlo conseguido.

- ¿Este equipo aún está lejos de su techo de rendimiento?

- El rendimiento lo podemos mejorar. Son los primeros partidos, con un plantel nuevo, con jugadores jóvenes y es un proceso lógico. Hay que tener paciencia y enfocarse en lo que podemos crecer para hacer que el techo del equipo sea cada vez más alto. Necesitamos de esa competencia interna que nos eleva a todos. Sueño con que alcancemos el máximo potencial.

Hay que ser responsables y no pensar solamente en lo deportivo, sino en las consecuencias de ir en contra de una medida que es a nivel nacional.

-Maipú es un equipo muy ofensivo que genera muchas situaciones, pero convierte pocos goles; ¿qué le está faltando?

-En el análisis que hacemos de estas fechas, pudimos comprobar que tenemos más llegadas que el rival, tiramos más centros y pateamos más veces al arco, pero nos está faltando efectividad y es algo que lo tenemos que mejorar. Somos consciente de eso. Lograr esa efectividad nos va a permitir lograr mejores resultados.

- ¿Qué haya tres equipos mendocinos en la categoría genera mayor compromiso o presión a la hora de los resultados?

-Para nada. Es muy bueno para la provincia que tres equipos estén en la segunda categoría del fútbol nacional. No lo veo como una presión sino como algo muy lindo para Mendoza.

- Comparten la zona con Gimnasia y deben enfrentarse, ¿se habla de eso en el plantel?

- No pensamos en eso porque falta mucho; nos vamos a cruzar con Gimnasia en la última fecha. Si lo miramos y sabemos que está haciendo un gran torneo, consiguiendo grandes resultados de visitante. Se nota que es un equipo muy ofensivo.

- ¿Algún equipo puede llegar a entrenar a escondidas, buscando sacar ventaja deportiva?

- No creo. Teniendo en cuenta la situación que estamos pasando, hay que ser muy responsables y no pensar solamente en lo deportivo, sino en las consecuencias que puede traer ir en contra de una medida que es a nivel nacional.