Laura Horta se quedó con la Cruz al Mérito 2022: conocé todos los ganadores de los Premios Huarpe

Y llegó el día del Deporte de Mendoza. Por segundo año consecutivo, tras 14 de ausencia, el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza entregó los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo, a los deportistas destacadados del 2022.

El máximo galardón quedó para Laura Horta, Montañismo, quién logró escalar al Manaslú de 8.163 metros, en la cadena del Himalaya. A los 53 años logró esta hazaña siendo la única argentina en hacer hacer cumbre entre 17 hombres en la misma expedición.

La fiesta del deporte de Mendoza. / José Gutiérrez (Los Andes).

Todos los deportistas ganadores de losPremios Huarpes 2022

1-Atletismo. Antonio Poblete: El atleta nacido en San Rafael obtuvo la medalla de plata en Alicante, España, en la media maratón, en los Juegos Iberoamericanos.

2-Ajedrez. Alejo Ismael Giménez: es Maestro Internacional, ganó varios torneos con puntaje FIDE, campeón del torneo Nacional Copa Faraón. Varios subcampeonatos.

3-Hockey sobre césped masculino. Emiliano Bosso: integrante del equipo de Mendoza campeón argentino en Santa Fe. Fue elegido el mejor arquero del torneo y fue una de las grandes figuras que tuvo esta competencia.

4-Sóftbol. Mauricio Zimmermann: integró el equipo campeón mendocino de 2022, compitió en Estados Unidos en el Mundial de clubes y además en otros dos torneos en ese país.

5-Ciclismo de ruta y pista. Alejandro Durán: campeón argentino de la prueba contrarreloj individual disputado en San Juan. Oriundo de Colonia Segovia, Guaymallén.

6-Esgrima. Andrés Damico: Campeón nacional de sable +40, campeón mendocino de espada y sable.

7-Fútbol femenino. Chiara Singarella: Futbolista que se desempeña en el fútbol de Estados Unidos y convocada a la Selección Nacional. En Mendoza se destacó en Independiente Rivadavia.

8- Handball femenino. Ayelén García: la sanrafelina juega Beti-Onak de España e integra el seleccionado Argentino que logro la clasificación al Mundial.

9-Futsal masculino: Tomás Civelli: Campeón Argentino con la Selección mendocina y ganador del Apertura con Andes Talleres.

Tomás Civelli, ganador del Premio Huarpe en futsal masculino. / Gentileza.

10-Futsal femenino: Ana Ontiveros: Campeona en el Nacional de Clubes y ganadora del Apertura con Cementista. Convocada a la Selección Argentina.

11- Tenis. Greta Zawels: ganó el Nacional juniors U18 disputado en Neuquén

12-Tenis de mesa: Gastón Alto: se colgó dos medallas doradas en el sudamericano. Una en dobles y otra en equipo en donde compartió con Santiago Lorenzo. Está jugando Liga mundial y se prepara para el Mundial.

13- Bochas. Juan Agustín Gotie: Jugador destacado de Sport Club Rivadavia, es campeón provincial sub 12 y sub 15. Integra el seleccionado mendocino de sub 15.

14-Handball masculino: Francisco Cuello: Con la selección Argentina juvenil de handball ganó el Sudamericano y se clasificó al Mundial que se jugará este año. Integra el equipo local de Municipalidad de Maipú campeón por 14° año consecutivo en Liga de Honor.

15-Básquetbol femenino: Natacha Pérez: jugadora internacional con experiencia jugó el último mundial 3x3. Integra el equipo campeón mendocino de San José.

Natacha Pérez y Gastón Guevara, basquetbolistas ganadores. / Gentileza.

16-Golf: Celeste Cañada: Campeona del Abierto de Cuyo. Es la jugadora mendocina más torneo de importancia.

17-Natación. Catalina Ghiretti Perruzzi: En el Campeona nacional juvenil fue 2° en 400 libre, 3° en 100 y 200 mariposa y en Argentino Absoluto obtuvo el 3° lugar en 100 y 200 mariposa.

18-Ciclismo mountain bike: Gonzalo Gajdosech: Subcampeón argentino en la categoría Elite Pro y es el mejor descensista del mundo. Compitió en el Mundial de Francia.

19- Hockey en línea: Uma Apo Tsang: Integrante de la selección argentina que compitió en el último Mundial y obtuvo el cuarto lugar en el equipo de patín en línea.

20- Fútbol Primera Nacional Federal y Liga Mendocina: Tomás Giménez: confirmó su capacidad y talento para ser el arquero de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. Llegó a semifinales y actualmente está en Antofagasta de Chile.

21-Padel: Germán Buenanueva: A los 37 años logró ingresar entre los mejores jugadores del mundo. Clasificó a la Premier Padel y es campeón mundial Senior en Las Vegas.

22- Vóleibol femenino: Maya Najul: La tunuyanina es jugadora titular del seleccionado de beach vóley. Jugó varios torneos en el circuito nacional y es una de las promesas mendocinas.

23- Karting: Franco Meschini: campeón mendocino de la categoría Senior, consagrándose como el piloto más veloz.

24-Patinaje artístico: Valentina Campanella: participó destacándose Panamericanos y sudamericanos y cerró el año en modalidad danza. Ha anunciado su retiro.

25-Automovilismo: Bernardo Llaver: Ganó 4 carreras en el TC 2000. Dos fechas antes del final Chevrolet decidió retirar el equipo cuando se encontraba segundo en el campeonato.

26-Básquetbol masculino: Gastón Guevara: El talentoso jugador de San José fue una de las figuras del equipo campeón mendocino que venció en la final a Atenas.

27-Boxeo. Juan Carrasco: El mejor boxeador del 2022 de la provincia. Campeón sudamericano y latino.

28-Ciclismo BMX. Agustín Galeotti: Subcampeón mundial categoría 30-34. Campeón argentino de torneo Open y campeón argentino categoría experto.

29-Fútbol Internacional y Primera A: Ezequiel Bullaude: Jugador destacado de Godoy Cruz y por su rendimiento fue transferido al Feyenoord de Países Bajos.

30- Hockey sobre patines masculino: Valentín Grimalt: El arquero fue campeón mundial junto a Lucas Martínez en el torneo jugado en San Juan.

31- Pelota mano Leonardo Vidoni: Primer puesto en el campeonato argentino “Cristian de Lu”.

32- Hockey sobre patines femenino: Julieta Fernández: Figura y goleadora del seleccionado argentino campeón mundial en San Juan a su hermana Valentina y Adriana Soto.

33- Kickboxing: Fernando Amaya: Ganador del Sudamericano en Chile y el título argentino. Logró 7 triunfos profesionales.

34- Pelota a paleta: Tomás Molteno: Subcampeón panamericano Sub 23 con la selección argentina. Campeón mendocino de Primera. Campeón patagónico de Primera.

35-Pesas: Diego Ríos Lepera: Campeón Nacional en San Luis en la categoría M109. Logró 125 kilos en arranque y 150 en envión.

36-Polo. Juan Martín Guevara Aguinaga: Es el jugador de máxima proyección que se inició desde pequeño demostrando todas sus habilidades. Pertenece a una familia tradicional del polo de la región.

38- Hockey sobre césped femenino: Delfina Thomé: jugadora integrante de Las Leonas que en 2022 fue campeón del pro League, convirtiendo un penal en la definición.

39-Motociclismo: Franco Pandolfino: Campeón del Super Bike en la categoría Super Sport 600.

40-Pruebas combinadas (triatlón). Sofía de Rosas: 4° Puesto en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario.

41-Remo. Ocho con Timonel de Regatas: Gonzalo Buso, Juan Francisco Zanghi, Gastón Bardini, Pablo Mahnic, Juan Cruz Nadal, Lautaro Cappa, Facundo Tersoglio, Franco Balasch, Martín Mansilla y Joel Infante.

42-Rugby: Gonzalo Bertranou: Se destacó su participación en Los Pumas en los triunfos por el Rugby Championship al igual que Juan Martín González. Los Pumas ganó por primera vez a Nueva Zelanda de visitante y Australia. Actualmente está jugando en Gales.

43- Squash: Félix Fernández Riestra: Campeón Anual Circuito mendocino y Campeón Circuito Cuyano. Convocado a la Selección Argentina.

44-Tiro. Luis Pablo Cabrerizo: Campeón Argentino en la especialidad bench rest.

45-Turf. Facundo Campos: Uno de los mejores aprendices y con un gran futuro del turf provincial.

46-Vóleibol masculino Agustín Loser: Central de la Selección Argentina, actualmente juega en la Liga A-1 de Italia y recibió el Olimpia de Plata al mejor jugador de vóley de 2022.

47-Windsurf: Constanza Almenara: Medalla dorada en los Juegos Evita disputados en Mar de Ajó.

48-Deporte adaptado: Federico Arrieta: Campeón argentino en la especialidad de contrarreloj, que se disputó en San Juan.

49-Judo. Keila Villarruel: Campeona sudamericana Cadete en 57 kilos. Primera en su categoría a nivel nacional.

50- Gimnasia aeróbica. Kevin Riveros, campeón argentino federativo, campeón Sudamericano, Panamericano y finalista del Mundial 2022.

51-Gimnasia artística: Delfina Estoco: Subcampeona Argentina por equipos en el torneo Nacional en Lucila del Mar.

52- Natación. Aguas Abiertas. Martina Contreras: Ganó el Campeonato Argentino en 7,5 km. Selectivo para el Mundial Junior. Ganó los Juegos Evita, y fue primera en la Copa Brasil en juveniles y mayores.

53-Karate. Luis Exequiel Escalona: Se consagró campeón Argentino en el Clausura Nacional y, logró el segundo puesto en 4 certámenes nacionales.

Emilio Medina, Rodolfo Suárez, Lucio Ortiz, Diego Bautista y Matías Pascualetti, periodistas mendocinos presentes en Qatar 2022, cuando la Selección Argentina gritó campeón del Mundo. / José Gutiérrez (Los Andes).

Deportistas distinguidos en los Premios Huarpes 2022

Eduardo Visciglia: más conocido como el popular Urso, es uno de los pocos deportistas que practica la disciplina de Fuerza Bruta desde hace más de 20 años, en nuestro país. Ha logrado numerosos podios en el diversas competencias mundiasles. En el campeonato Mundial de Mas- Wrestling 2022, disputado en la República rusa de Sajá-Yakutia, conquistó el tercer lugar en la categoría absoluta frente a los mejores de la especialidad en el Mundo. Es el hombre más fuerte de Argentina, Hombre más fuerte de América del Sur, N° 3 del Mundo de la International mas-wrestling Federation. Es el único representante Argentino, en ese Circuito Mundial.

José Luis González (voleibol): Nació en Buenos Aires, pero a los 13 años llegó a San Rafael, por lo tanto, sostiene que es sanrafaelino y mendocino por decisión, no por adopción.Fue opuesto titular de la Selección Argentina durante la era de Julio Velazco. Con la Celeste y Blanca, jugó numerosas Ligas Mundiales, los Mundiales de 2014 y 2018: Ganó el Oro en los Juegos Panamericanos de Canadá 2015, Jugó los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Fue múltiple campeón en la Liga de Ascenso de Francia y mejor jugador durante dos o tres temporadas. En 2022 logró el ascenso y título con Saint Nazaire de Francia.Jugó en la Liga de Turquía, Grecia, Emiratos Árabes, Polonia y Francia. Es uno de los dos jugadores del voley de Mendoza, más valiosos de la Selección Argentina de mayores de los últimos 10 años.

Fabián Concia (Árbitro Internacional de voley): Fue fue el único arbitro argentino que dirigió en el Mundial de Polonia 2022. Actualmente es uno de los mejore del referato de Sudamérica. Integra la Secretaría de Arbitraje a nivel nacional. Por su gran trayectoria en 2022 fue distinguido por el Comité Olimpico Argentino (COA) con el premio a la Trayectoria del Mejor Arbitro 2022 de todos los deportes.

El recuerdo de los periodistas deportivos que llevaron su pluma al cielo

Su recuerdo está latente. En cada corazón de los amantes del deporte. Un momento muy emotivo se vivió durante la gala y fue cuando se recordó a los colegas que trasladaron su pluma al cielo: Pablo Villarruel, Cacho Cortez, Hugo Horacio Herrera, Alejandro Parigi y el fotógrafo Santiago Pizarro.