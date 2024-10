La voz del entreandor Leonardo Lorenzo: “Vistalba hace un recambio positivo en primera”

Si hubiese un “Salón de la Fama” en el hockey sobre césped mendocino, sin dudas habría un espacio reservado para Leonardo Lorenzo, el ex volante de Leonardo Murialdo, que en la actualidad es entrenador del Club Vistalba. “Leo” le ha aportado mucho a la rica historia de esta disciplina tanto a nivel local como nacional e internacional.

Hoy, Lorenzo entrena la primera del club Vistalba e integra el sistema de técnicos de la rama femenina del club Leonardo Murialdo, su “casa deportiva”, que lo vio nacer hace más de 30 años.

Esta es la historia de uno de los iconos hockísticos mendocinos.

Es un domingo cualquiera de primavera en Godoy Cruz, luego de un partidazo protagonizado, por Vistalba y Murialdo en caballeros mayores (primera), donde firmaron un 5 a 5, el DT de los Verdes se prepara para enfrentar un mano a mano periodístico. Lorenzo es de bajo perfil sobre todo con la prensa, pero respetuoso del trabajo de los medios y está dispuesto una vez más a contar pormenores de su actividad en los últimos tiempos.

Algo de historia. Leo Lorenzo llegó a este deporte de la mano de Leonardo Murialdo. “Después del colegio me iba a practicar a la canchita que está enfrente, en el club; desde el inicio me gusto este deporte”, comenta en un recuerdo fugaz.

También, el ex volante y delantero, tuvo un paso fructífero por Europa. “Jugué en el UD Taburiente cuando este club empezaba en la Liga de Honor Española. Fue una experiencia interesante, que me enriqueció y me hizo crecer como jugador y además me sirvió para la futura carrera de entrenador”, comentó el DT.

Vistalba hace poco compitió en la Superliga Nacional de esta disciplina en su capítulo masculino. Sobre la actuación de los Verdes, el estratega dijo: “Fue excelente. Es una competencia de gran nivel. Estuvieron los mejores ocho equipos del país. Quedamos un poco embolados porque podríamos haber quedado más arriba en las posiciones, porque teníamos nivel al igual que los clubes que salieron en el tercer y cuarto lugar, pero nuestra intervención fue positiva, porque crecimos en el juego. Tenemos muchos jugadores jóvenes que hicieron una experiencia interesante a este nivel. Fuimos el mejor club del interior”, sostuvo.

Acerca de cómo está en la actualidad el club Vistalba, Leo Lorenzo contó:”Está muy bien. Tenemos todas las divisiones, que son muy competitivas. En primera estamos iniciando un recambio importante, porque se están retirando jugadores de excelente nivel y que han ganado todo. Y piden cancha los jóvenes que están haciendo sus primeras armas y que son de buen nivel. Estamos muy competitivos. La idea es estar en la final del Clausura, que uno de los mejores certámenes del país. Pero para eso hay que ir paso a paso y trabajar mucho”. Y continúa: “¿Cómo está el hockey masculino hoy? Te diría que es una isla. Jugamos todos en superficie sintética mantenida con agua, con la mejor bocha del mundo, que es la Kokaburra; no tenemos siete mil equipos, son nueve, pero todos de alto nivel y nos hemos convertido en uno de los dos mejores certámenes de caballeros del país y lo vimos en el resultado del Argentino, donde Mendoza fue campeón”, expresó.

El hijo de Leo, Juan Francisco, subió al primer equipo de Vistalba hace poco tiempo. Y el DT dijo: “Disfruto entrenarlo. Es muy inteligente y es una satisfacción muy grande. Tengo muchas sensaciones de verlo jugar en primera y ser parte de su crecimiento, porque nunca lo había entrenado y lo importante es que el grupo lo ha cobijado y recibido muy bien”, concluyó.