La voz de Santiago Dora, figura de Marista Rugby Club: “Esperábamos ganar, pero no por un marcador abultado”

Desde que tiene 5 años viste la camiseta Marista Rugby Club y, desde hace 17, Santiago Dora es uno de los números puestos en el quince que se consagró campeón del Top 8 Cuyano, al superar ampliamente a Liceo, en la final del torneo. El centro del Tricolor es uno de los grandes referentes del plantel y, tras la definición del Regional del Oeste, fue elegido el mejor jugador del campeonato.

Santiago Dora, que alterna sus días entre su trabajo y los entrenamientos, volvió a las prácticas tras algunos días de descanso, porque el sábado 26 del corriente comenzará a jugarse el tradicional Torneo del Interior A (edición 20°), que reúne a los campeones de las distintas regiones. Al mismo tiempo se disputará la reválida del 17° Torneo del Interior B.

Los Curas, en el primer partido, viajarán a Rosario, donde visitarán a Gimnasia (GER) y luego recibirá a Tucumán. “En estos días hemos vuelto a entrenar otra vez, por lo tanto ya está de descanso (dice entre risas). Nos dieron una semana. Hay que empezar a entrenar porque en una semana más jugamos el torneo del Interior”, nos explica desde su trabajo Santiago.

Marista Rugby Club volvió a gritar campeón en el Torneo Regional del Oeste. En esta oportunidad, superó de manera contundente a Liceo por 70-14. Foto: Orlando Pelichotti

-Fue la final que esperaban, porque ganaron sin sobresaltos.

-Tuvo un clima muy especial y nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el grupo, le damos importancia a lo que es lo humano y creemos, que de toda esa buena relación humana, salen los resultados. Por lo tanto, hemos creado un sentido de pertenencia en el club muy bueno y está reflejado en que los chicos que están en el sistema nacional cuando viajan quieren volver al toque para jugar. Algo que ocurrió con Julián Nándes, que se fue a jugar el sábado y se volvió en avión para estar en la final de ese domingo. Trabajamos mucho en ese sentido. Esperábamos un buen resultado, pero que no que fuese tan abultado. Liceo es un gran equipo, pero se nos dio así y estamos muy contentos gracias a Dios.

-Contanos del paso a paso del equipo hasta llegar a la final. Además, fuiste elegido el mejor jugador del torneo.

-Empezamos bien el año y tuvimos un muy buen funcionamiento. Veníamos ganando todos los partidos, tuvimos una derrota con los equipos de San Juan, pero la verdad, estábamos muy bien. Tuvimos dos derrotas en el año, pero había mucha confianza y empezamos a ganar, y ganar te da enaltece como grupo. Y con respecto al premio que me dieron (se ríe)... es un poco de todos.

-Pero te tocó a vos.

-Me tocó a mí, pero la verdad es que era para dárselo a cualquiera en el equipo, porque este año fue un gran año de todos, y si no fuera por mis compañeros te imaginarás que no estaríamos donde estábamos. Por eso digo, que podría haber sido tranquilamente para cualquiera.

-¿Qué puesto ocupás en el equipo?.

-Juego de centro, de 12. He jugado todo el año ahí. En otros años por ahí he jugado a fullback, hasta de 15, pero ya llevo dos años jugando de centro, que es mi posición inicial de toda la vida.

-Santiago, ¿siempre en Marista?

-Sí, toda la vida. Es que es de familia la cosa, desde mi viejo, mi mamá, mis hermanos, mi hermana, todos jugaban al hockey y rugby allí. No podría jugar en otro lugar.

-¿Cuántos años con el equipo?

-Desde los 5 y tengo 28, ya llevo unos añitos jugando. En este grupo juego desde los 17 y, los únicos que quedamos desde que empezamos somos Agustín Gómez, que es el tercera línea y subcapitán, y yo. Somos los dos más grandes, nos dicen “los viejos” (se ríe).

-¿Los pibes?

-Si, el resto de los pibes tienen entre 18 y 20 y, con Agustín hemos pasado muchos años juntos jugando y vamos quedando como los más viejitos.

-¿Cuántos títulos has logrado con Marista?

-Creo que 4 o 5, no me acuerdo con exactitud.

-¿Es la primera vez que te eligen el mejor jugador de un torneo?

-No sé si es muy común que elijan el jugador del torneo. Antes no se elegía, creo que es la primera vez.

-Igual es una motivación importante, no solamente para vos sino también para los jóvenes.

-Seguro, siempre es lindo que reconozcan un poco el trabajo, pero como te decía, si alguien pudiera estar adentro de nuestro equipo vería que cualquiera lo podría haber ganado y era igual.

Marista Rugby Club campeón del Torneo Regional del Oeste. / Orlando Pelichotti (Los Andes).

-Y para lo que queda del año, ¿cómo viene la mano?

-Después de la final tuvimos unos días de descanso y esta semana empezamos a entrenar, porque el 26, el otro fin de semana, viajamos a Rosario para enfrentar a GER, el primer partido del Torneo del Interior A. Es que el campeón de Mendoza va jugar el interior A, contra los mejores equipos del país. Nos toca viajar a Rosario, después jugamos acá contra el campeón de Tucumán.

-¿Cuántos partidos son?

-Son dos grupos de ocho; siete partidos, clasifican tres (ver aparte). El primero de cada grupo va directamente a la final y los otros dos clasifican a jugar a cuartos.

-Tenés otras actividades además de jugar rugby.

-Tengo una empresa de seguridad familiar, con mi hermano. Laburo ahí y juego rugby.

-Se viene el Mundial y hay varios mendocinos en Los Pumas

-Sí, hay tres jugadores; Juan Martín González, que es nuestro, de Marista; Gonzalo Bertranou, con pasado en Los Tordos, y Rodrigo Isgró, del Mendoza Rugby Club. Todos estamos contentos porque tenemos tres representantes mendocinos en la Selección_Argentina. Ojalá que sea con toda la suerte del Mundo.

-¿González ha sido compañero tuyo?

-Sí, hemos jugado varios años juntos, pero en 2019 se lo llevaron a Los Pumas y está en otro nivel. Actualmente juega en Inglaterra, en el primer plano internacional, contra los mejores del planeta ovalado.

-¿Cuáles son tus expectativas con Los Pumas para este Mundial?.

-Tengo muy buenas expectativas porque tenemos un gran equipo. A Los Pumas los identifica esa garra argentina, que nos caracteriza en todos los deportes que competimos y solamente espero que les vaya muy bien junto con los tres mendocinos. Son grandes jugadores y también muy buenas personas. Por lo tanto, feliz por ellos. Feliz por Juan, que es mi amigo y que se lo recontra merece; es un tipazo y muy humilde. Ojalá que les vaya muy bien a los tres.

Todo listo para el inicio del Torneo Provincial

Tras la disputa del Regional del Oeste, el rugby local tendrá su continuidad con el Torneo Provincial, certamen que lo disputarán 16 equipos (trece de Mendoza y tres de San Juan), divididos en cuatro zonas bajo un novedoso formato. Marista, Los Tordos, Belgrano y Peumayén conformarán la zona A; CPBM, Banco RC, Universidad Nacional de San Juan y Rivadavia RC (zona B); Liceo, Huazihul, San Jorge y Universitario (zona C); Teqüé, San Juan RC, Mendoza RC y Tacurú (Zona D).

Lo particular que tendrá este torneo es que se jugará bajo el formato Vodacom, es decir que los equipos se enfrentarán a rivales de las otras zonas, pero acumularán puntos en su grupo. En este caso, se enfrentarán los equipos de la zona A frente a los de la zona C, y los del grupo B con los del grupo D, en encuentros todos contra todos a una rueda.

La primera fecha, entre hoy y mañana: Los Tordos-Universitario, Belgrano-San Jorge, Liceo-Peumayén, Marista-Huazihul, Banco RC-Tacurú, UNSJ-Mendoza RC, Teqüe-Rivadavia RC y CPBM-San Juan RC.

Como paralelamente se estará disputando el Torneo del Interior en sus modalidades A y B, los conjuntos mendocinos que estén participando allí (Marista, Liceo, CPBM, Teqüé y Los Tordos), disputarán el Provincial con su división Intermedia. Tras la primera fase, los dos primeros equipos de cada zona disputarán las copas Oro y Plata, mientras que los otros dos conjuntos disputarán la copas Bronce y Estímulo. Las finales del Torneo Provincial están programadas para el 30 de setiembre y 1 de octubre.

El próximo sábado 26 se pondrá en marcha el Torneo del Interior 2023

La Unión Argentina de Rugby (UAR) lanzó oficialmente la 20ª edición de los torneos del Interior A y B, que comenzarán el 26 de agosto y que finalizarán el próximo viernes 21 de octubre. El certamen más federal del país tiene programadas la finales de ambos torneos el próximo 11 de noviembre.

El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Pumas y contó con presencia del titular de la UAR, Gabriel Travaglini;y otros miembros de la entidad como Félix Páez Molina (vicepresidente primero); Marcelo Corbalán Costilla (vicepresidente segundo), Matías Gosorito (tesorero) y Andrés Ramos (vocal titular). En el acto estuvieron presentes también los jugadores representantes que participarán del torneo: Joaquín Ferreyra (Gimnasia y Esgrima de Rosario), Bernardo Lis (Duendes de Rosario), Lucas Vignau (Jockey Club de Rosario), Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby Club), Facundo Ferrer (Estudiantes de Paraná), Nicolás Alvizo (Los Tarcos de Tucumán), Bernardo D’Antuene (Tucumán Rugby), Nicolás Gentile (Universitario RC, de Tucumán), Juan Pablo Enríquez (Old Lions RC), Francisco Toya (Jockey Club de Córdoba), Juan Cruz Cignetti (Urú Curé de Córdoba), Agustín Ludueña (San Martín RC, de Villa María), Augusto Guillamondegui (Córdoba Athletic), Ramiro Iglesias Quintana (Universitario de Córdoba), Álvaro Llaver (Marista RC) y Vicente Lobera (Curne).

El sábado 26 de agosto se llevará a cabo la fecha inicial del torneo de Interior A, integrado por 16 equipos, que estarán divididos en dos grupos de ocho clubes cada uno. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a semifinales, mientras que los siguientes dos mejores competirán en play-off para clasificar a la próxima etapa. En tanto, los últimos cuatro equipos jugarán con los cuatro mejores del Torneo del Interior B, para definir los lugares de la máxima categoría el año próximo .

El dirigente, Félix Paez Molina manifestó: “para nosotros es un momento de mucha alegría poder presentar el Torneo del Interior. Es la primera vez que la Unión Argentina de Rugby hace esta presentación con los 16 capitanes de los mejores clubes del interior”. “Queremos jerarquizarlo como torneo, ya que es, junto al Nacional de Clubes, el torneo más importante del rugby amateur, que es por lo que nosotros trabajamos y que después se llega a lo que son los seleccionados nacionales”, expresó.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división y así son dos certámenes los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accederá automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. El club Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó (5) en la historia del Torneo del Interior A.

