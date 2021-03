Javier Scuncio Moro gana protagonismo en el TC2000

Javier Scuncio Moro está sexto en el campeonato de TC2000 y se prepara para la tercera fecha en el autódromo de Alta Gracia con el envión anímico que le dio haber conseguido un podio en la última contienda llevada a cabo en Buenos Aires.

En primera instancia, Scuncio Moro analizó el comienzo de su temporada “El inicio del nuevo torneo terminó bien para nosotros con el podio en la final de la segunda fecha. Si bien no tuvimos el mejor comienzo, creo que lo importante es pensar en el ritmo para lo que resta del campeonato”, comentó.

Y añadió: “Creo que en el 2020 empecé muy sólido a pesar de ser debutante, pero en 2021 no fuimos tan contundentes en términos de resultados por los problemas que tuvimos con el C4 Lounge en la primera fecha y la exclusión en el Sprint de la segunda, pero considero que pudimos controlar más las situaciones por parte mía y del equipo. Estoy más contento con este arranque porque puede ser mejor para el final del torneo y así evitar los bajones que tuvimos el año pasado”.

Además, el nacido en Bahía Blanca puntualizó en los aspecto que debe evolucionar. “Después de tantos años arriba de autos diferentes a estos, todavía debo seguir puliendo el manejo y tengo que conseguir un poco más de ritmo en las clasificaciones. Pero me siento mucho más cómodo arriba del Citroën y tengo un mayor control, lo que me da confianza para afrontar cada carrera con más velocidad”, explicó.

En tanto, el piloto del FDC Motor Sport reafirmó que conocer el circuito de la próxima carrera le permite apuntar más alto en sus intenciones. “Me da más seguridad conocer el trazado, pero sé que la pasada no fue una buena temporada en cuanto a la cantidad de escenarios que pudimos conocer. Igualmente ya tener referencia del Cabalén, me permite enfocarme en andar rápido desde el inicio y no perder tiempo en agarrarle la mano a la pista”, declaró.

Por último, Scuncio Moro sentenció sus objetivos para este 2021. “Me gustaría llegar al final del año con chances de pelear el campeonato. Es el paso siguiente a lo que fue el 2020, donde tuvimos altibajos, pero también obtuvimos resultados muy buenos y una victoria, que no la esperaba por ser mi primer año”, conluyó.