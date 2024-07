Hugo Lloris acusó a Enzo Fernández de atacar al pueblo francés y le exigió responsabilidad

Enzo Fernández se encuentra en el ojo de la polémica y podría enfrentarse a sanciones por parte del Chelsea, luego de publicar un video en las redes sociales que, según la Federación Francesa de Fútbol y varios de sus futbolistas, incluía un supuesto “lenguaje racista y discriminatorio”.

Por su parte, el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, también está investigando el video, en el que varios miembros de la selección argentina celebran la victoria por 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América. Por su parte, el volante de la Selección se disculpó públicamente en sus redes sociales.

En medio de este revuelo, uno de los que no se mostró para nada conforme con el pedido de disculpas fue Hugo Lloris, antiguo capitán de la Selección Francesa de Fútbol y campeón del Mundial de Rusia 2018, quien fue tajante en su opinión: “Ellos son la cara del fútbol ahora mismo, en Sudamérica, en el mundo. Merecen mucho crédito por lo que han hecho en el campo durante los últimos cuatro o cinco años. Pero cuando ganas, eres un ejemplo para los demás, especialmente para los niños. Fue un verdadero ataque contra el pueblo francés, especialmente contra los franceses que tienen algún origen y familiares africanos”.

El actual guardameta de Los Angeles Galaxy de la MLS no se quedó cortó y explicó que estaba sorprendido por el comportamiento del argentino: “No importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante, exige aún más responsabilidad cuando eres un ganador. No queremos oír ni ver este tipo de cosas en el fútbol. Todos estamos en contra de la discriminación y el racismo. Sólo pienso y espero que sea un error. Todos cometemos errores a veces y espero que aprendan de ello”, sentenció.

ARCHIVO - Foto del 5 de febrero del 2023, el portero del Tottenham Hugo Lloris observa una jugada en el encuentro de la Liga Premier ante el Manchester City. El sábado 30 de diciembre del 2023, Lloris firma con Los Ángeles FC por un año. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)

Recordemos que Enzo fue criticado por su compañero de equipo Weasley Fofana, quien dejó de seguir a Fernández en las redes sociales junto a otros compañeros franceses como Axel Disasi, Benoit Badiashile, Christopher Nkunku, Malo Gustoy Lesley Ugochukwu. Mientras que el senegalés Nicolas Jackson pareció apoyar a Fernández después de publicar un video del mediocampista interactuando con un niño al final de uno de los partidos de pretemporada de los Blues el año pasado.