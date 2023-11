Godoy Cruz le ganó a Platense, se afirmó en la zona de copas y sueña con la clasificación en la Copa de la Liga

La historia dirá que una calurosa tarde de principios de noviembre de 2023, Godoy Cruz se puso el traje de candidato al título. Ya no basta con haber mantenido la categoría, tampoco el haber clasificado tres fechas antes del final a una copa internacional. Hay Copa Libertadores a la vista. ¿Copa de la Liga también? ¿Por qué no? Si este equipo del “Gato” Oldrá juega a jugar, se compromete con el rol protagónico que demanda el partido, todos se matan para recuperar la pelota y es efectivo cuando la situación amerita.

Para recibirse de equipo completo, el Tomba agregó una faceta no tan desarrollada en los últimos partidos: las acciones de balón parado. A través de ese medio, Godoy Cruz buscó y encontró la ventaja inicial. Es cierto que el cabezazo de Pier Barrios fue perfecto (le cambió el palo a Macagno y lo dejó de estatua), pero la ejecución del “Indio” Fernández fue realmente deluxe. El envío del uruguayo dibujó una parábola imposible en el área donde el balón se fue abriendo en favor del que ataca, en este caso la frente de Pier. Gol prematuro y la posibilidad grande de manejar los hilos del partido con el resultado a favor.

Otro nivel que fue capaz de desbloquear Godoy Cruz fue el orden y la disciplina táctica de Platense, una de las claves en esta serie de seis partidos sin perder del Calamar.

El 2-0 del Expreso fue una muestra gratis de ello. Y si Salomón Rodríguez se sacó la mufa y cortó la sequía fue por obra y gracia de la ayuda de Vázquez y Macagno. Porque después de la mediavuelta del delantero (no hubo falta a Suso), entre el defensor y el arquero se mandaron un verdadero blooper y el Calamar debió sacar otra vez del medio.

Este Tomba da tantas garantías como equipo que hasta se da el lujo de prescindir de su mejor jugador (aunque con Nico Fernández en un nivel tan elevado, no se nota). Es que Hernán López Muñoz no tuvo una buena tarde y se preocupó más por luchar con Picco y compañía. No se sintió cómodo en todo el partido el sobrino nieto de Diego Maradona. Al punto que dejó la cancha promediando el complemento. Era lógico: el 10 estaba amonestado y los volantes de Platense raspaban de lo lindo. “Herni” estaba al borde de la expulsión, y el “Gato” vio la ocasión propicia para reforzar el mediocampo con el paragua Núñez ante tanto jugador ofensivo que mandaba Palermo a la cancha.

Tampoco es que Platense lo metió en un arco. El “Ruso” tuvo que ensuciarse la ropa por primera vez a los 5′ del segundo tiempo, cuando Lozano sacó un remate cruzado, rasante y el arquero se tiró hacia su derecha para despejar. Fue la única acción de cierto peligro para el Calamar, que fue más ímpetu y ganas que fútbol.

El Tomba fue el verdadero Calamar en la tarde mendocina. Como el molusco cefalópodo de cuerpo delgado y cilíndrico, con aletas en forma de rombo, cabeza pequeña y ojos grandes, el equipo de Oldrá fue cambiando de color según la ocasión. Se camufla para desorientar a sus contrincantes. Cuando tiene que atacar, lo hace con decisión, pragmatismo y eficacia. Y cuando la lectura del partido arroja que debe defenderse, lo hace sin ponerse colorado. Se agrupa en treinta metros y todos se ponen el overol para recuperar la pelota y salir de contragolpe.

Su entrenador, un viejo zorro del fútbol, tampoco escatima lirismo. Si tiene que cerrar la historia con un 5-3-2, lo hace. El lungo Salvareschi para fortalecer aún más la zaga central y Manuel Guillen para darle aire y piernas al mediocampo. Y un relevo para las incursiones ofensivas de Lucas Arce. El pecado de Godoy Cruz fue perdonar y dejar con vida a Platense. Salomón, Conechny y Barrea perdonaron en situaciones muy propicias para poner el 3-0.

Más que nunca, Godoy Cruz dejó en claro que la suma de sus partes es más que el poder de cualquier individualidad. En una tarde-noche donde López Muñoz y Allende, dos de sus figuras más relevantes en la ofensiva, dijeron ausentes sin aviso, el equipo estuvo por encima de cada uno de ellos. Se hizo cargo de la situación cuando el partido estaba 0-0, y fue a buscar el segundo y el tercero cuando se puso en ventaja.

Definitivamente, el Tomba se puso el traje de candidato. Y su gente ya se prepara para lo que viene. “Mendoza, nos vamos de copas otra vez…”, fue el hit elegido por la gente. El puntero de la Zona B de la Copa de la Liga se ilusiona con bordar la primera estrella en su escudo en la máxima categoría.

