Gimnasia y Esgrima y un lindo desafío en Caballito ante Ferro por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Luego de su gran performance en el Superclásico mendocino ante Independiente Rivadavia, donde superó a su rival no solamente en el marcador (2-0), sino también en cuanto al nivel futbolístico, Gimnasia yEsgrima buscará seguir por la senda del triunfo cuando visite a Ferro Carril Oeste. El Lobo llega a este encuentro con una racha promisoria racha de siete encuentros sin derrotas, aunque de visitante no obtiene los tres puntos de hace cinco juegos.

Es probable que el DT Luca Marcogiuseppe le ratifique la confianza a los mismos once que saltaron al campo de juego del Legrotaglie para recibir a la Lepra. Y no es para menos. El equipo se mostró seguro en el clásico, más allá de que abrió la cuenta rápidamente por intermedio de Diego Mondino diferencia que después supo manejar-, controló la pelota el mayor tiempo posible y también se vio dominador en cuanto a las ganas. Fue así que con el correr de los minutos fue creciendo y pudo haber definido mucho antes la historia de no ser por el apresuramiento en las jugadas que generó antes de que Santiago Solari marcara el segundo grito restando algo más de ocho minutos para el desenlace.

“La clave de este presente es el trabajo en equipo y que a pesar de las adversidades que hemos ido transitando, ponemos lo mejor y dejamos todo en la cancha para ganar los partidos”, dijo Luca Marcogiuseppe, tras la victoria en el clásico. Y además agregó que: “Los hinchas deben estar con este grupo de jugadores, que trabaja mucho y se entrega en cada partido. Trabajamos mucho y siempre intentamos dar lo mejor”. Si bien queda mucho torneo por delante y la diferencia con el actual líder (Belgrano ascendería hoy directamente), el Lobo todavía puede aspirar al primer premio, aunque el DT, considera que: “Hemos armado un equipo muy competitivo con el objetivo de meternos en el Torneo Reducido”.

EN EL PARQUE MANDO YO 🐺👑🏁 pic.twitter.com/Ei84FBHee0 — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) July 3, 2022

El equipo de Caballito, en tanto, pareció renacer de las cenizas hace pocas fechas cuando sumó cinco triunfos al hilo y pasó de los puestos de descenso a ponerse cerquita de la clasificación al Torneo Reducido, pero actualmente acumula tres encuentros sin ganar y por eso se complicaron sus chances de llegar al objetivo, aunque resta mucho torneo por delante.

Además de los once que Marcogiuseppe pondría en cancha, completan la delegación que viajó a Buenos Aires: AlejoTello, Joaquín_Varela, Tomás López, Franco Carrasco, Bruno Liuzzi, Tomás Asprea, Ignacio Morales, Mario Galeano y Germán Rivero.

Para tener en cuenta. En este campeonato de la Primera Nacional, hasta el 13er puesto clasifican para el Torneo Reducido, los dos últimos equipos descienden a Primera B Metropolitana o Federal A, y los 15 primeros van a la Copa Argentina 2023.

La probable formación de Ferro Carril Oeste para recibir a Gimnasia y Esgrima

Marcelo Miño; Federico Murillo, Dario Cáceres, Nahuel Arena y Gabriel Díaz; Juan Ruiz Gómez, Claudio Mosca, Lucas Román, Walter Núñez, Lautaro Giaccone y Enzo Díaz. DT: Kohan-Branda.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para visitar a Ferro Carril Oeste

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Santiago Solari y Leandro Ciccolini; Matías Nouet y Joan Juncos: DT: Luca Marcogiuseppe.

Estadio, árbitro, hora y TV del encuentro entre Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Esgrima

Estadio: Ricardo Etcheverry

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitros asistentes: N°1 Nahuel Rasullo y N°2 Federico Pomi.

Cuarto Árbitro: Gastón Suárez.

Hora: 20.10

TV: TyC Sports.

