¡Fuerza Kaiser! Daniel Passarella sufre una enfermedad neurodegenerativa

Daniel Alberto Passarella, de 69 años, atraviesa un difícil momento de salud y está padeciendo una enfermedad neurodegenerativa y su círculo más cercano manifestó que ya “no es el más la persona que conocimos”

Según publicó el diario Olé en su portal, Passarella padece un deterioro cognitivo por las secuelas de una enfermedad neurodegenerativa similar al ELA (Esclerosis, lateral amiotrófica).

Daniel Passarella es solo la punta del iceberg. Muchos casos pasan debajo del radar mediático y se confunden con un deterioro por la edad pero no son pocos los exfutbolistas argentinos que lo sufren o han sufrido.



“Ya no es más el Passarella que conocimos. Ahora es otro Daniel”, le contaron sus amigos más íntimos al periodista Pablo Chiappetta, quien publicó la nota.

Fue el primer argentino en sostener con sus manos una Copa del Mundo.



Sin lugar a discusión fue, es, y probablemente será, el mejor defensor argentino de todos los tiempos.



Eligió después cambiar su capa de héroe por villano.



Cómo vive Daniel Passarella en la actualidad

El círculo más cercano del expresidente de River y campeón del mundo con la Selección Argentina reveló que el Kaiser muy pocas veces sale solo de su domicilio en San Isidro manejando su vehículo porque suele olvidarse la dirección hacia donde debe ir. También viaja temporalmente a su Chacabuco natal para visitar a su hijo Lucas.

Hace un año, se mencionaba la posibilidad de que Passarella volviera a dirigir un club. Hasta sonó como candidato a reemplazar al Vasco Azconzábal en Unión de Santa Fe o algún equipo del exterior. Aseguran que fue más ruido mediático que realidad.

Por otra parte, el periodista Luis Ventura también contó al aire que Daniel Passarella sufre desde hace tres años una enfermedad, aunque no se había revelado de qué se trataba la misma. “La exmujer de Passarella me contó que Dani no está pasando un buen momento de salud. Hace tres años que está mal”, dijo en América TV.