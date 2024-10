Exjugador del Real Madrid anunció que sería padre, se tatuó el nombre del bebé y descubrió que no era suyo

Recientemente se dio unos de los escándalos mediático deportivo más resonante de los últimos tiempos. A esta historia la protagoniza el exfutbolista brasileño del Real Madrid, Vinícius Tobias, quien esperaba una hija con su pareja influencer, Ingrid Lima. Sin embargo, de acuerdo a una historia compartida por ella en Instagram, la prueba de ADN arrojó que él no es el padre de la niña, lo que desató la polémica.

La historia comenzó en febrero de este 2024, cuando el lateral derecho perteneciente al Shakhtar Donetsk, Vinícius Tobias, anunció a través de las redes sociales que sería padre a los 20 años junto a su pareja, Ingrid Lima.

Vinícius Tobias anunció que sería padre, se tatuó el nombre del bebé y descubrió que no era suyo. Foto: Instagram

“El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Hoy queremos expresar nuestra inmensa gratitud, la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial, los cambios de pañales, las noches en vela y las sonrisas infinitas, estamos listos para esta nueva etapa, la prueba fue positiva y nuestro pequeño milagro llegará pronto”, indicaron ambos en un posteo compartido.

En medio de la espera, el futbolista, que prometía ser una de las grandes incorporaciones del Real Madrid en su momento, se tatuó el nombre que eligieron para la niña en camino, Maite. Pero todo dio un giro inesperado cuando la bebé nació el 8 de octubre pasado y el futbolista no estuvo presente en el parto, ni tampoco compartió algo relacionado con esto en sus redes sociales. En ese momento, los usuarios de las redes comenzaron a divulgar ciertas especulaciones sobre su paternidad.

Finalmente, su pareja, a través de una historia de Instagram, informó que el futbolista no era el padre de la criatura, luego de que se sometiera a una prueba de ADN y el resultado arrojara que no tiene vínculo sanguíneo. “Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y vueltas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maitê no es hija de Vinicius”, indicó en un largo posteo a través de una historia de Instagram en su cuenta @iingridllima.

Vinícius Tobias anunció que sería padre, se tatuó el nombre del bebé y descubrió que no era suyo.

Ante todo este escándalo mediático, usuarios de las redes atacaron al futbolista por no asistir al parto, pero la influencer puso paños fríos. “Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinícius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas en paz”, señaló.

Rápidamente la noticia recorrió los portales y medios brasileños, pero el futbolista no se expresó al respecto. Cabe mencionar también que Vinícius Tobias había ilusionado a gran parte de la prensa española como el sucesor del lateral Dani Carvajal, un futbolista histórico del Real Madrid. Sin embargo, su estadía en el equipo Merengue no logró convencer y ahora defiende los colores del Shakhtar Donetsk en la liga ucraniana.

En su cuenta de Instagram, el brasileño había compartido imágenes mientras creía que estaba por vivir uno de los momentos más felices de su vida; incluso, lo hizo con la sesión de fotos que hicieron juntos para mostrar el embarazo; pero ahora su feed quedó dedicado a imágenes relacionadas con su carrera deportiva.

