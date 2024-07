Esto piensa hacer para que Lionel Scaloni para que Messi juegue esta semi

Lionel Messi aún no está totalmente recuperado de la molestia en el aductor derecho, y el partido frente a Ecuador fue una clara evidencia de esto.

Sin embargo, hay buenas noticias para los hinchas de la Albiceleste: el campeón del mundo está en camino a una recuperación plena, y Lionel Scaloni ha diseñado un plan específico para que llegue en óptimas condiciones al enfrentamiento contra Canadá en las semifinales de la Copa América 2024.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, se lamenta luego de fallar un penal en una tanda frente a Ecuador en la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Kevin M. Cox)

Durante el encuentro contra Ecuador, Messi mostró signos de incomodidad, claramente afectado por su lesión. Su rendimiento no fue el habitual, y el capitán terminó el partido visiblemente frustrado no solo por haber fallado en la tanda de penales, sino también por no haber podido desempeñarse al nivel que acostumbra en el campo de juego.

Desde Estados Unidos, el periodista deportivo Leo Paradizzo, quien sigue de cerca a la Selección Argentina, brindó una actualización esperanzadora: “Lo primero que quiero decir como muy buena noticia es que Lionel Messi está mejor. No está al 100 por ciento, todavía le falta, pero va bien”.

El plan para que Lionel Messi llegue al partido contra Canadá

El duelo contra Canadá se jugará el martes por la noche, y cada minuto de preparación es crucial. Scaloni y su cuerpo técnico han establecido un plan detallado para Messi, que incluye trabajos específicos de campo y sesiones intensivas de kinesiología y fisioterapia para tratar de recuperar el músculo aductor derecho.

“Les puedo adelantar que sábado, domingo y lunes no solo hubo y habrá trabajos de campo para el Diez, sino también de kinesiología, pasando mucho tiempo en la camilla, y fisioterapia para tratar de recuperar totalmente ese músculo aductor de la pierna derecha”, agregó Paradizzo.

Lionel Messi, delantero de la selección argentina ante Ecuador en la Copa América. (AP)

La confianza en una recuperación efectiva es alta. “Me aseguran que para el partido del martes ante Canadá, un rival que es duro en lo físico, Messi va a llegar mucho mejor que ante Ecuador”, concluyó el periodista.

Este detalle no es menor, ya que el campeón del mundo se siente optimista y consciente de que los días adicionales de tratamiento permitirán una recuperación significativa antes de las semifinales.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario del esperado enfrentamiento entre Argentina y Canadá el martes 9 de julio, a las 21 horas (hora de Argentina). El partido será transmitido por TyC Sports, DSports, TV Pública y Telefe, y millones de argentinos estarán atentos al rendimiento de su equipo y, especialmente, de su capitán.