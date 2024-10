Es argentino, estuvo en la mafia albanesa, durmió en la calle, y va por el título del mundo en MMA. Día, hora y donde ver.

Se trata de una variante de Artes Marciales Mixtas donde se pelea sin guantes, y sólo se cuenta con vendajes en las muñecas. Por ese motivo, el daño que se puede infringir es altísimo. Bare Knuckle Fight Championship, organización en la cual el argentino radicado en España es actual monarca europeo, cuenta con la particularidad de que uno de sus accionistas mayoritarios y el máximo promotor es Connor McGregor.

Este sábado, desde las 14 horas de Argentina, Fran Tenaglia enfrentará a Tony Soto. La pelea, que pondrá en juego el título del mundo, podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+, y promete ser inolvidable.

Franco Tenaglia es el actual campeón de Europa. /Foto: gentileza

“Es la pelea de mi vida. El rival viene a territorio enemigo para él y lo va a dejar todo. Para mí lo más importante es que voy a tener enfrente a un montón de gente que quiero. Viene gente de la Argentina solo para la pelea. Van a ver la mejor versión de Franco Tenaglia”, confió el peleador.

Además, seguro que lo que vivió en el pasado lo fortalece de cara a este combate. “Yo soy un peleador que salió de la calle. Después de tanta pelea, uno ve en los ojos quién es peleador. Yo en sus ojos no vi nada que me preocupe, estoy seguro de que le voy a pasar por encima. Los americanos van mucho de callejeros y en Estados Unidos es un poquito más fácil que en otros lados. Yo le voy a demostrar que hasta las calles de Europa son mucho más difíciles que las de allí. Voy a una guerra, no puedo esperar a esta pelea”, cerró con confianza.

Emigró a los 18 años, durmió en la calle, y peleó para la mafia albanesa. El terrible pasado de Tenaglia

Fran Tenaglia, un peleador con una vida de película. /Foto: gentileza

La historia de Fran Tenaglia es digna de una serie. Nacido y criado en Burzaco, Buenos Aires, tomó su bolso y sus deseos de triunfar en el deporte y emigró a Europa con tan sólo 18 años. Pero no todo fue color de rosas para el deportista que irá tras el título del mundo. Es que, por complicaciones económicas debió dormir un tiempo en las calles de Gales, donde mezclaba inestables trabajos en restaurantes con peleas callejeras por dinero.

Buscando salir de su complicada situación, comenzó a ganarse una reputación en el mundo de las Artes Marciales Mixtas peleando contra gitanos galeses en combates clandestinos, según contó el mismo. Inclusive, llegó a vincularse con la mafia albanesa. “Me daba vergüenza decirle a mi entrenador que dormía en la calle. No quería que me tomaran por víctima porque yo me puse en esa situación. Y una vez me dijo ‘mirá, hay unas peleas que se hacen en un club de strippers, que las organizan unos gitanos galeses’. Era una jaula de MMA sin guantes y la gente apostaba. Eran rounds de tres minutos y había árbitro. No conocía a mi rival, ni el peso, ni nada. Tenía cara de niño, 19 años”.

Lejos de acobardarlo, esa primera experiencia lo envalentonó y le mostró el camino: “Mi primer combate lo gané a los ocho segundos, me dieron como 500 libras y por lavar platos una semana me habían dado 130. Era una locura.”, aseguró al podcast del español Jordi Wilde.

Franco Tenaglia va por el título del mundo. /Foto: gentileza

A partir de allí Tenaglia comenzó a pelear para la mafia, por lo que lo llevaban vendado y con la cabeza tapada a lugares tenebrosos para enfrentarse con rivales que no conocía. Con sus victorias se ganó el apodo de “Rey de la calle”. Esa reputación fue su boleto de salida de esa complicada vida, y le permitió llegar al círculo del deporte profesional.

El peleador argentino que reside en Alicante, España, tiene por delante la chance de escribir el épico cierre de lo que sin dudas podría convertirse en una producción cinematográfica.