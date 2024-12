Enzo Pérez cada vez más cerca de retornar a River, después de su salida de Estudiantes

Sólo pocos minutos después de finalizado el partido entre Estudiantes y Vélez, y en medio de los festejos Pinchas, Enzo Pérez se paró delante de los micrófonos y confirmó lo que hasta ese momento era un fuerte rumor: el cierre de su capítulo en La Plata. De esta forma, River Plate ya prepara los detalles para el regreso de uno de los grandes exponentes de la etapa dorada de Marcelo Gallardo.

El mediocampista nacido en Maipú dio lugar a los rumores tras sus declaraciones, que no dejan margen para su continuidad en Estudiantes: “Tuve la posibilidad de hablar entre semana con los dirigentes, Sebastián (Verón) y Eduardo (Domínguez) también y lo acabo de comunicar puertas para adentro al grupo, que no lo quería decir de antemano porque queríamos enfocarnos en el partido, que tomé la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar, ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en 2007, después en 2012 y nuevamente en el 2024, muchísimas gracias a todos por el respeto, el respaldo, el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente”, aseguró.

Cuando jugó en contra de River, Enzo Pérez saludó a todo el banco y se trenzó en un abrazo con Marcelo Gallardo

De esta forma, en los pasillos del Monumental comenzó a hacerse cada vez más fuerte el rumor de su retorno a River. Incluso, se menciona que sólo resta un llamado de Marcelo Gallardo para hacerlo oficial, debido a que lo económico y el rol dentro del grupo no estaría en discusión. Si todo marcha bien, Pérez estaría el 3 de enero en el inicio de la pretemporada del Millonario.

El entrenador ve con buenos ojos su incorporación, en primera instancia por el nivel que mostró el ex Maipú y Godoy Cruz dentro del campo de juego, siendo una pieza clave para la obtención de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en este 2024. Pero además, Enzo Pérez sería de gran ayuda para el manejo de grupo en lo que será un año con muchos frentes abiertos (Libertadores, Mundial de Clubes, Copa de la Liga, y Copa Argentina).

Mientras tanto, se deslizó que el jugador quiere revertir la salida con tintes negativos del club en 2023, cuando se fue tras una polémica y tumultuosa relación con el entonces técnico de River Martín Demichelis. En ese momento, la supuesta filtración del DT a periodistas sobre lo que sucedía en el vestuario, y los conflictos por los objetivos no cumplidos, habría detonado la salida del futbolista.