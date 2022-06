El periodista partidario de River, Leo Farinella, se enfureció con el VAR, con su equipo y solicitó que se juegue de nuevo el partido contra Colón de Santa Fe

La derrota de River Plate frente a Colón por 1-0 con gol de Wanchope Ábila enmarcó un contexto frágil para la institución del barrio de Núñez por encadenar tres partidos sin ganar y sin anotar goles en el inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional. Ante esto, el periodista Leo Farinella apuntó la necesidad de repetir el encuentro.

Otro partido sin conseguir imponer su jerarquía por sobre sus rivales y otro en el que las dudas provocaron la ira del reconocido miembro de prensa de Argentina y simpatizante de la entidad rojiblanca que no dudó en apuntar contra el equipo y la terna arbitral.

Solicito que se juegue de vuelta el partido pic.twitter.com/Poy80bsCwp — Doc Mingroni (@DocMingroni) June 16, 2022

“Solicito que se vuelva a jugar el partido”, apuntó en su análisis post derrota del Millonario en uno de los programas del medio deportivo de TyC Sports donde el árbitro del partido Patricio Loustau fue protagonista a instancias del VAR en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

En su columna del sitio web de la misma empresa, aseveró: “River juega con total indiferencia, como si se trataran de partidos amistosos. A un ritmo bajo, espeso, tedioso, de siesta. Sin variantes, ni combinaciones, ni asociaciones. El pedido de agresividad del Muñeco ante el mercado de pases debería trasladarse a la cancha”.

Menos mal que estos muchachos no son arquitectos, sino todos los edificios les saldrían torcidos... https://t.co/UTttWXCsrn — Chapa Olmedo (@Chapa_Olmedo) June 15, 2022

Además, apuntó contra Julián Álvarez: “RIver tuvo algunos aprontes en los que pudo hacer la diferencia. El gol que se perdió Julián Álvarez al final del primer tiempo, tras la muy buena cesión de Barco, es difícil de creer en un jugador de su calidad”.

Finalmente, apuntó: “Acá no hay salvadores. No es cuestión de Suárez, Alvarez o el Beto Alonso. Acá tiene que aparecer el equipo y decir presente. Si no, seguiremos deambulando con pena y sin gloria”.