Dinamarca amenazó con salirse de la FIFA por desacuardo ideológicos

Desde que la FIFA anunció que el Mundial de fútbol se disputaría en Qatar, algunas señales de protesta se encendieron en varias selecciones y una de ella es Dinamarca.

A las protestas por la violación de derechos humanos, la explotación a los trabajadores inmigrantes durante el proceso de construcción de los estadios o la prohibición de la homosexualidad se sumó que la FIFA decidió no permitir la utilización del brazalete (o cinta de capitán) LGBT y por esa razón los jugadores de Alemania posaron tapándose la boca en la previa del cruce con Japón y, ahora, Dinamarca amenaza con dejar la entidad máxima del fútbol mundial.

Asi lo comunicaron Jakub Jensen y Jesper Moller, el CEO y el Presidente de la Federación de Fútbol Danesa. Según las declaraciones difundidas, están evaluando pedirle a la UEFA que tramite la salida general del país dentro de la FIFA, junto con otros seleccionados que también demostraron su desacuerdo con las medidas tomadas en Qatar 2022.

“No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA”, sostuvo Moller.

Además, los principales dirigentes de Dinamarca anunciaron que no apoyarán la reelección de Gianni Infantino: “Hay elecciones presidenciales en la FIFA. Hay 211 países en la FIFA y tengo entendido que el presidente actual tiene declaraciones de apoyo de 207 países. Dinamarca no está entre esos países y no lo vamos a estar”, aseguraron.

Cabe resaltar que, antes del conflicto por el brazalete, la FIFA le había llamado la atención a los daneses por sus camisetas para la Copa del Mundo, donde el escudo se camuflaba con el color por la intención de “ser invisibles” mientras se llevara adelante la competencia. Además, la casaca suplente era negra, en señal de luto por todos los fallecidos en las construcciones de los estadios.