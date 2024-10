Daniel Oldrá “Es un partido difícil de analizar, en el que no podíamos equivocarnos”.

El entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, se mostró conforme con el resultado final del partido frente a San Lorenzo. Los 43 minutos disputados fueron la continuidad del encuentro suspendido por la fecha 3 de la Liga Profesional, debido a los graves incidentes en la popular. Fueron 43′ en el estadio Malvinas Argentinas, en dos tiempos, sin público y con escasas emociones.

En tiempo adicional, el arquero Franco Petroli, le atajó un penal a Francisco Fydiszewski, quien intentó, “picar el balón”, no hizo más que desperdiciar la única posibilidad de gol clara que tuvo el equipo de Boedo y, facilitarle el trabajo al arquero tombino.

Respecto a la decisión y ejecución del penal, Daniel Oldrá manifestó: “Son decisiones personales que toma el jugador cuando va a patear un penal. También cuando lo convierten todos lo aplaudimos y festejamos, pero cuando no, pasa ésto y ahora lo debe estar insultando todo el mundo. Para nosotros fue la mejor decisión, porque Franco (Petroli) pudo atajarlo. Pero pobre por él (Fydiszewski), porque seguro que no la va a pasar nada bien esta semana. Todos sabemos como repercuten estas cosas en el fútbol”, sostuvo el DT, durante la conferencia de prensa.

En cuanto a las sensaciones de jugar 43 minutos fraccionados, en dos tiempos y, si el planteo táctico del Tomba fue distinto, el Gato aseguró: “Es la primera vez que me toca a mí dirigir un partido así. Técnicamente, jugamos igual que siempre. En los cambios sacamos a JJ Pérez e intentamos con Martínez, que tiene las mismas características y con el Indio Fernández. Fue un partido raro y que casi perdemos. Un partido difícil de analizar, en el que no podíamos equivocarnos. Siempre jugamos pensando en el arco contrario y fuimos a buscarlo”, sostuvo.

Agregó: “Lo que pasa, es que nunca te metés en partido y cuando los jugadores más o menos van acomodándose se te termina el primer el tiempo y, cuando querés acordar se terminó todo. Tratamos de no equivocarnos aunque sí lo hicimos en el penal. Lo podríamos haber perdido por ese penal”, manifestó el entrenador.

Un dato positivo es que Godoy Cruz terminó teniendo en cancha a 5 jugadores formados de la cantera,algo que Oldrá volvió a elogiar: “Los chicos que llegan de inferiores son un orgullo para todos los entrenadores que pasan por Godoy Cruz y los coordinadores. Esto demuestra que no han sido en vano el trabajo de estos últimos 10 años en club y eso me hace feliz”, destacó el técnico.

Sobre el final del partido cuando el árbitro Jorge Baliño sancionó el penal y se generó un poco de descontrol cerca del banco de suplentes, al respecto Oldrá aclaró: “Sinceramente no vi si fue o no penal, solo traté es que no se formase tumulto con los jugadores. No quería que pasara a mayores. En ningún momento intenté pelearme, ni con el árbitro ni el cuarto árbitro ni mucho menos con el juez de línea que estaba a mi lado, lo único que no quería es que se hubiese problemas con los jugadores”, expresó finalmente Oldrá.