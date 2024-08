Copa Libertadores: los resultados que necesita Boca para clasificar al Mundial de Clubes 2025

Los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores comienzan este martes y Boca, que no participa en esta actual edición, los seguirá de cerca, ya que está en juego su participación en el Mundial de Clubes 2025.

Además de concentrarse en su duelo de Copa Sudamericana ante Cruzeiro de Brasil, el Xeneize tiene que seguir atentamente tres de los ocho enfrentamientos mano a mano que tiene el máximo certamen continental. A continuación los resultado a considerar.

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

Este martes a las 21:30 en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo protagonizará un duelo clave es clave y lo cierto es que el público azul y oro necesita que el Ciclón no salga campeón, para que no le arrebate el segundo cupo de Argentina.

River vs. Talleres

Aquí los fans de Boca se enfrentarán a un dilema, ya que el Xeneize debe hacer fuerza por su eterno rival si quiere clasificar al Mundial de Clubes. El Millonario posee la clasificación al torneo internacional asegurada y podría darle una mano enorme a su eterno rival si elimina a los cordobeses. Recordemos que el partido de ida se jugará este miércoles en Córdoba a las 21:30 y la revancha será 21 de agosto en el Monumental.

Nacional vs. San Pablo

Este duelo internacional es muy importante, ya que el único equipo que puede superarlo en el ranking CONMEBOL por puntos es Nacional y Boca necesita que los uruguayos queden eliminados o que al menos no gane, para no sumar de a 3 en la tabla. Recordemos que el Xeneize tiene 71 puntos y Nacional 56. El elenco uruguayo tiene serias chances de aumentar sus unidades por cada partido ganado y por avanzar de ronda. El club de la Ribera necesita que se quede afuera lo antes posible, ya que al no estar en la Libertadores no suma puntos.