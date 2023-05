Carlitos Tevez rompió el silencio y habló de su futuro como entrenador de Boca

Afines del 2022, Carlos Tevez dejó de ser DT de Rosario Central y desde entonces se encuentra sin club. Este jueves, Carlitos rompió el silencio y se refirió a su salida del Canalla, el presente de Boca y su futuro.

El ex goleador comenzó hablando de lo que es ser DT: “Te tenés que preparar para ser entrenador. Primero es clave la comunicación y ser líder desde otro lugar. Yo era líder desde adentro, ahora hay que ser desde afuera, saber gestionar... Hay que estudiar y prepararse, para hacer estrategias, sistemas, es muy diferente a ser futbolista”.

🗣 “En algún momento me veo como técnico de Boca pero no es algo que quiera hoy”



Además, contó que está en búsqueda de una ayudante: “Estoy buscando a alguien que sepa más que yo de estrategia y de sistemas. Que vea los partidos diferente que yo, que los pueda leer para mejorar al equipo”.

Respecto al sondeo de equipos, explicó: “Siempre se habla de clubes, pero también es importante el proyecto. Si no tenés claro hacia a donde vas... Tiene que ser algo serio. Uno tiene ganas de dirigir, pero no quiero pasear de club en club. Todos se quieren salvar. Yo voy por otra cosa, necesito un buen proyecto. Siempre que sea serio, estoy dispuesto a escuchar propuestas”.

#Tevez “A FIGAL lo veo como un LÍDER dentro de la cancha” #TyCSports pic.twitter.com/RBRB66xtZK — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 11, 2023

Sobre la posibilidad de asumir en Boca, fue contundente: “Es muy difícil que me vean con otros ojos que no sea los de Boca. Me veo como entrenador de Boca, pero no es algo que quiera hoy. Trato de posicionarme como entrenador, porque todavía me ven como jugador. En Central mucha gente me miraba de reojo por eso, hasta que se dieron cuenta que daba la vida por Central y cambió”.

Sin embargo, en dialogo con TyC Sports, aseguró que “no le cierro la puerta a nadie” y desmintió la vinculación con Independiente: “Es muy difícil pasar a ser entrenador después de jugar. Si había algo de Independiente iba a ser muy difícil por mi identificación con Boca. A veces a la gente de otro club se le hace difícil verte en el banco”.