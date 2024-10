Boxeo: Román “La Joya” Carrasco y un esperado debut profesional

Esta noche en el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui de Maipú, se desarrollará un festival boxístico profesional, que tendrá como protagonista al maipucino, Juan Román “La Joya” Carrasco y al bonaerense Leonardo Servin, en la pelea de fondo.

La Joya Carrasco, pupilo de Matías Lucero y formado en el Club Villa Seca, tras un buen paso entre los amateurs hará su debut profesional frente a su público, en una combate pactado a 4 rounds en la división welter.

El combate pactado a 4 vueltas entre Carrasco y Servín, está enmarcado en la división de los welter.

Carrasco al igual que Servin, que también salta al campo rentado, no tuvieron inconvenientes a la hora de pasar por la balanza y quedaron autorizados para ese duelo. El mendocino registró 66.100kg y, el nacido en Florencio Varela, 66,200 kg.

El festival, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Maipú, se iniciará a las 20, con un muy buen programa peleas amateurs (10 en total), donde se disputará una final del Regional y se llevará a cabo un tope entre mendocinos y bonaerenses. El cierre de la velada estará a cargo de Carrasco y Servín.

La organización, además de la pelea de fondo, ha programado un nutrido festival amateurs como respaldo del duelo estelar.

Programa amateurs

Final Regional cadetes hasta 63 kg, Enzo Reyes (Domínguez - Malargüe) vs Leonel Barroso (Medina- San Luis).

Duelo Mendoza y Buenos Aires

Juveniles hasta 52kg, Alan Forquera (Acevedo- Mza) vs Genaro Vallejos (Team Franco y Lucía Box- Bs. As.); cadetes hasta 48 kg, Julieta Ledesma (Villa Seca- Mza) vs Ailín Dobal (FNT Box- Bs. As.); mayores hasta 64 kg, Sebastián Muñoz (Villa Seca- Mza) vs Joaquín Villalba (FNT Box- Bs. As.); Delfina Arancibia (P. Chacón- Mza) MZA vs Morena Cuello (Ar Box- Bs As).

Mayores hasta 75 kg, Tomás Romero( Barros/Reveco- Mza) vs Matías López (P.Chacon); cadetes hasta 57 kg, Giuliano Jofre (Team Sosa) vs Elio Moran(Team-Herrera); cadetes hasta 69 kg, Bautista Vázquez (Villa Seca) vs Alexander Zarate (Zárate); juveniles hasta 56 Kg, David Monti (Villa Seca) vs Pablo Día z(P.Chacon); mayores hasta 69 kg, Rodrigo Díaz (Team Aguirre) vs Agustín Herrera (Team Herrera); cadetes hasta 75 Kg, Sebastián Jara (Team Arevalo) vs Diego Campos (Team Aguirre).