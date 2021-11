Atención, azules: así se resolverán los ascensos de la Primera Nacional a la Liga Profesional 2022

Independiente Rivadavia se metió en el Reducido con la victoria sobre Brown de Adrogué este lunes por la noche, en su estadio. Y si bien aún resta un partido (contra San Martín de San Juan por la fecha 34 de la Zona B), todavía tiene chances de ir por el ascenso mediante una final mano a mano con el primero de la Zona A, aunque dependiendo de su triunfo y de que se den las derrotas del líder Barracas Central (que juega de visitante contra Villa Dálmine) y de Ferro (que supera a la Lepra por un punto y va a la cancha de Almagro).

Y en caso de que no se den estos resultados que favorezcan, irá al reducido por el segundo ascenso, siempre que no pierda y no lo supere su perseguidor directo, Güemes (juega en la fecha de cierre contra Deportivo Morón de local).

¿Cómo será la final por el ascenso directo?

La resolución de los ascensos de la Primera Nacional a la próxima Liga Profesional de Futbol (LPF) será de la siguiente manera:

Los dos primeros de cada zona jugarán por el boleto directo a un sólo partido y en cancha neutral.

En caso de empate habrá alargue de 30 minutos y de persistir la igualdad se definirá desde el punto penal.

El perdedor se sumará luego a la fase Semifinal donde estarán los tres ganadores del Reducido.

¿Qué equipos disputarán el Reducido?

Los equipos ubicados en las posiciones 2 al 4 de la zona A y del 2 al 4 de la B. En total serán 6.

Primera Fase: 2º de Zona “A” con 4º Zona “B”; 2º de Zona “B” con 4º Zona “A” y 3º de Zona “A” con 3° Zona “B”.

La instancia se jugará a doble partido (local y visitante).

Si hubiera empate (puntos y goles) en el segundo partido no habrá alargue y se definirá por penales.

Fase Semifinal

A los 3 equipos ganadores (clasificados) del Reducido se les sumará el perdedor del Partido Final. A fin de determinar los enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, y se designará al perdedor de la primera final como número 1, jugando: 1º con 4º y 2º con 3º.

La instancia se disputará a doble partido, (local y visitante), actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.

Si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

La Final por el segundo ascenso

Los dos ganadores de las fases Semifinales jugarán entre sí, a un solo partido y en cancha neutral. El vencedor será el acreedor del segundo ascenso a Primera División (LPF) en la temporada 2022.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la pulseada se definirá mediante los tiros desde el punto penal.