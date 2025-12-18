18 de diciembre de 2025 - 09:28

Las mesas ratonas grandes dejaron de ser tendencia: el formato liviano que las reemplaza en livings chicos

En decoración, arquitectura, interiorismo y diseño surge un cambio silencioso que redefine el centro del living sin imponer volumen ni rigidez.

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

El principal conflicto aparece cuando el espacio es reducido. Una mesa ratona voluminosa fija distancias, limita usos y reduce la flexibilidad del living, un ambiente que hoy cumple múltiples funciones. En casas chicas, donde cada metro importa, estos objetos terminan rompiendo la armonía visual y restando comodidad en la vida diaria.

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

El nuevo formato que se impone en espacios reducidos

La tendencia que las reemplaza es clara: mesas ratonas livianas, de menor tamaño y con estructura visualmente liviana. Predominan las formas redondas u ovaladas, ideales para mejorar la circulación y evitar golpes en recorridos ajustados. Este formato acompaña mejor la lógica actual de espacios integrados y usos cambiantes.

En cuanto a materiales, el diseño apuesta por madera clara, vidrio templado o superficies finas combinadas con patas metálicas. El objetivo no es ocupar, sino complementar. Estas mesas funcionan como apoyo ocasional, sin convertirse en el centro absoluto del ambiente, reforzando una estética limpia y ordenada.

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

Decoración y arquitectura impulsan interiorismo y diseño liviano en livings chicos modernos

Otro punto clave es la movilidad. Muchas propuestas incorporan mesas individuales o conjuntos encastrables que se separan y reagrupan según la necesidad. Esta solución suma versatilidad y responde al enfoque del interiorismo funcional, donde el living se adapta a reuniones, trabajo o descanso sin cambiar el mobiliario.

Desde la decoración, el impacto es inmediato. Al liberar superficie y piso, el ambiente se percibe más amplio, luminoso y actual. No se trata solo de seguir una moda, sino de una decisión práctica que mejora el uso cotidiano. Por eso, cada vez más livings chicos eligen este formato liviano como nuevo estándar.

