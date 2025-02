La revolución de Renault: rediseño de autos icónicos y la llegada de Colapinto

Para este directivo, su historia con Renault comenzó en la infancia, cuando soñaba con un Renault 17. Años después, tras una carrera de una década en la compañía, tuvo la oportunidad de regresar y revivir ese sueño. "El verano pasado hicimos un Renault 17 con Oralto, un famoso diseñador, y lo electrificamos. Es un coche de un millón de dólares", comentó. Este modelo, conocido como Renault 17 Restomod, refleja la filosofía de la marca: respetar su historia mientras la proyecta hacia el futuro.Un punto importante, señala, es que desde la marca no recreamos el vehículo desde la nostalgia, porque estos vehículos son muy tecnológicos. Por lo que, "en la forma en que diseñamos el automóvil, solo tomamos giros que son característicos del original y todo el resto es nuevo". En otras palabras se avanza sobre un concento Retro-Futurista.

Arnaud Belloni, VP de Marketing Global de Renault

El cliente del futuro y la revolución de Renault

Renault no solo renueva sus autos, sino también su relación con los clientes. "Decidimos hacer una revolución. Renovamos todos los productos, desde los pequeños hasta los grandes. Trabajamos en una nueva tendencia de energía, pasamos de los motores de combustión interna a la electrificación", explicó. Además, la marca ha rediseñado su logo y la identidad de sus tiendas, con nuevos conceptos de showroom en ciudades como París, Madrid, Milán, Berlín y también en Mendoza.La estrategia busca posicionar a Renault como una marca más aspiracional. "Queremos que la gente vea un auto Renault y diga: 'No conozco esa marca, pero me gusta, quiero ese auto'. Trabajamos para darle una personalidad propia y diferenciada", enfatizó. Arnaud Belloni sostiene, acompañando con el gesto, que fue necesario reconstruir la imagen de la marca.El primer objetivo -explica-, "Fue cambiar la gama, cambiar los vehículos, para lo que se rediseñó sea una nueva generación de autos. Además se involucró a la publicidad. Hemos reconstruido por completo el ecosistema publicitario de Renault: primero en Europa y luego en Latam; ahora avanzamos en el resto del mundo".