José Octavio Bordón analiza en Aconcagua Radio la política exterior argentina y la relación con EEUU en contexto de la diplomacia actual

El ex embajador recordó además que “Argentina tuvo en su momento embajadores de carrera, como fue el caso de Teles Totman”, y señaló la diferencia con el nombramiento actual: “Este caso es claramente distinto”. También subrayó la desconfianza que comparten “el presidente Trump y nuestro actual presidente” hacia la diplomacia profesional y señaló que, en general, “la diplomacia tiene un expertise” importante para manejar la política exterior.

Respecto a las críticas del sector kirchnerista hacia Lamelas, Bordón señaló: “A mí me molestan y me preocupan, pero lo que trato de hacer es más allá de la anécdota, reflexionar qué pasa con la política mundial, qué pasa con nuestra región y qué pasa con nuestra política exterior”.

Bordón fue crítico con la visión de Lamelas sobre las relaciones internacionales y las sanciones de Estados Unidos, señalando que “da la impresión que para él es más importante Bolsonaro que Brasil, y que es más importante Milei que la Argentina”.

En el ámbito migratorio, sobre el debate de la posible reanudación del programa Visa para argentinos que facilite el ingreso a Estados Unidos, Bordón recordó que “eso se cayó en 2001” y afirmó: “No sé qué va a pasar ahora, posiblemente el presidente Trump quiera darle a su amigo algo que sabe que cae bien en la Argentina, la intención de Trump y de Milei claramente es conseguirlo”.

En el plano local, Bordón opinó sobre la alianza entre Cambia Mendoza y Libertad Avanza, afirmando que “a pesar de todas las críticas que se le hace a Milei y que hoy no es mayoritario, en términos de imagen y poder de captación electoral tiene un peso mayor que la mayoría de los gobernadores”. Asimismo, expresó que “el gobernador Cornejo ha tenido el pragmatismo de permitir que el radicalismo deje de ser la expresión mayoritaria de la provincia a nivel nacional para pasar a ser una presencia minoritaria”.

Finalmente, el ex gobernador mendocino destacó la importancia del realismo político: “A veces también por los intereses de gestión de la provincia se pueden hacer concesiones y negociaciones en la medida en que no se negocie el corazón. A mí me hubiera gustado que el protagonismo lo tuviera el protagonismo local”.

La conversación con Bordón permitió asomarse a un análisis de la realidad política argentina y regional desde la mirada de una figura con amplia trayectoria y experiencia en las relaciones internacionales, un contexto marcado por las tensiones internas y externas que atraviesa el país.

