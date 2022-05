Reclamos del sector ganadero: mejorar caminos, quemas controladas, conectividad y agua

Caminos ganaderos, quemas controladas, conectividad y agua fueron los principales reclamos que partieron desde el sector pecuario durante la apertura de la expo y remate ganadera en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

En un día dedicado íntegramente a la ganadería, corazón de la feria que tuvo sus inicios en 1982, los productores pecuarios hicieron oír sus reclamos hacia las autoridades gubernamentales.

Con un marco excepción por las 2.500 cabezas de ganado embretada en los corrales, cifra record de hacienda en la expo ya que eran exclusivamente terneros, terneras y vaquillonas, Ramiro Labay fue el encargado de trasladar a las autoridades las necesidades del sector.

Fuego y agua

El presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio alvearense apuntó primero hacia la urgencia en “reformular la resolución 864 que trata sobre las quemas controladas o prescriptas, para hacerla más ágil y evitar así las trabas burocráticas”.

Record. Más de 2.500 cabezas de ganado en los corrales de la Fiesta de la Ganadería.

Según el dirigente, las quemas permiten “la recuperación de pastizales naturales” más rápido y además al hacerlas “de manera estratégica” se evitaría o al menos mitigaría la propagación de incendios de monte nativo. “Esta herramienta no requiere más que gestión”, enfatizó.

En cuanto a la necesidad de contar con sistema de riego para hacer más eficiente la utilización de un recurso que hoy es escaso y continuar potenciado la ganadería bajo riego, Labay solicitó efusivamente que “la oposición apoye el proyecto provincial sobre el endeudamiento para la adquisición de equipos de riego, combinándolo con tarifas diferenciales al menos mientras dure el periodo de amortización de los mismos”.

“Sin agricultura no hay ganadería y en un contexto de sequía permanente donde el recurso es escaso; ser responsables en la administración hídrica debe ser prioridad”, añadió a renglón seguido.

En este punto, el dirigente rural solicitó la pronta concreción de los acueductos Monte Coman – La Horqueta, La Paz sur y Arroyito – Cruz del Yugo “como así también la ampliación del acueducto Bowen – Canalejas ya que quedó discriminada una amplia zona productiva del departamento con calidades y cantidades de agua muy por debajo de las deseadas”.

Caminos y conectividad

Ramiro Labay reclamó en duros términos por el mal estado de los caminos ganaderos a lo largo de toda la provincia.

No dudó en decir que “ya no encuentro palabras para poder transmitir la necesidad de solucionar el gran abandono que tienen los caminos” y “evidentemente algo no está funcionando, y si no funciona no sirve. Muchas veces veo que hay muy buena voluntad y se agradece, pero seamos sinceros, solo con buenas intenciones no alcanza”, afirmó.

El dirigente reclamó al Estado mendocino más recursos para Vialidad Provincial tanto económicos como en maquinaria”.

Ramiro Labay, presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio alvearense.

Siguiendo con los temas vinculados a la conectividad, Labay volvió a pedir que se avance en el proyecto impulsado por el clúster ganadero de conectividad rural de internet punto a punto que brindará servicios a los campos

En el caso específico de General Alvear, el presidente de la específica de Ganadería de la Cámara También no dejó de lado un pedido histórico, señal de telefonía celular en las rutas nacionales 188 y 143 que surcan el departamento del sur mendocino.

“Hace 4 años se montó e inauguró una torre en el paraje La Mora (por ruta 188 a unos 50 kilómetros de Alvear) y hasta el día de hoy no podemos contar con una antena para el servicio de telefonía móvil” remarcó y luego añadió “son incontables los accidentes y muertes que han ocurrido en esa zona sin poder tener algo tan elemental como poder realizar una llamada pidiendo por una ambulancia”.