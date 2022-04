Las heladas sorpresivas obligan a acelerar la cosecha en el Valle de Uco

Las heladas son un factor de alto riesgo en invierno, pero las bajas temperaturas en la madrugada de los días 30 y 31 de marzo sorprendieron a varios productores, que se vieron obligados a activar mecanismos de emergencia para cosechar antes de que la planta pierda fuerzas y se caigan los racimos. La situación preocupa sobre todo en el Valle de Uco, con su etapa más intensa.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) indicaron que en el Valle de Uco esas dos noches se dieron temperaturas de menos de 3 grados bajo cero. El caso más llamativo fue Colonia Las Rosas (Tunuyán), donde la temperatura bajó a -4,6 º la madrugada del 30 y a -4,3º la madrugada del 31. En la madrugada del jueves, las otras dos zonas más frías fueron Vista Flores (Tunuyán) con a -3,7 º y El Cepillo (San Carlos) con -1,7º.

Guillermo Urruti, de la oficina técnica de la DCC, señaló que “esto que ocurrió es muy especial” ya que no hay registros de heladas en marzo, sino que suelen darse cerca de mayo cuando las plantas están perdiendo sus hojas. Incluso, la ley no estipula que se puedan denunciar daños en esta época, y al cierre de esta edición no se había definido una excepción.

Productores pueden notar los daños en hojas y en frutos de la planta, especialmente en olivos y en viñedos de variedades tintas. “Es posible también que hoy no se vea el daño, pero dentro de pocos días las hojas se empiecen a caer”, agregó Urruti. La sugerencia es cosechar rápido, porque la helada afecta a la planta, pero las uvas se pueden usar para vinificar sin problema.

Acelerar la cosecha

La preocupación de varios está en cómo adelantar una cosecha que en teoría duraba hasta 20 días más, con las complicaciones conocidas de conseguir mano de obra en poco tiempo, consultando sobre máquinas cosechadoras y pidiendo a las bodegas poder ingresar la uva antes.

Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, calificó el panorama como “muy duro”, con una contingencia climática que se suma a lo que ya era una menor cosecha (según estima Stortini, entre un 30 % y 35 % menor a la de 2021). “Hoy se paga alrededor de $ 4.000 por jornada y aun así no conseguimos gente. Imaginate ahora que vamos a tener que acelerar todo”, afirmó.

Una paradoja para Stortini es que la helada complica las cosas, pero si esta fuera una cosecha con volúmenes normales, esta contingencia “hubiera sido un desastre total” por la imposibilidad de cosechar todo en pocos días. Aún así, este referente defendió la calidad actual de la uva y afirmó que acelerar la cosecha no implicará resentirla.

“Las fincas que venían golpeadas de antemano por las heladas de 2021 o el granizo van a tener una situación difícil, mientras que las que venían con buena sanidad pueden resistir mejor este impacto”, apuntó el presidente de la cámara de Tunuyán, que también se dedica a la vitivinicultura.

Además, hay que mencionar que la helada afectó también al Oasis Sur, con temperaturas la madrugada del 31 de -4,4 º en partes de General Alvear y de -4,4 º en San Rafael. La zona Este no llegó a temperaturas tan bajas (hasta 0 º en Santa Rosa y 0,7 º en Los Campamentos, Rivadavia), pero algunos productores notan daños en el cultivo y aceleran su cosecha.

Emmaunel Carbonero, productor y vicepresidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, señaló daños en distritos como La Central y La Libertad (Rivadavia) y están organizando operativos con cosecha mecánica para levantar la uva cuanto antes: “Desde el Centro estamos negociando con proveedores de maquinarias. Hay una desesperación de los productores por querer ingresar las uvas, por temor a nuevos imprevistos”.